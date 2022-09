Test pamięci DDR5 Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32

Specyfikacja Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32

Wraz z pamięciami w zasadzie nic nie otrzymujemy. Sa one zapakowane w spore pudełko, ale w środku jest tylko informacja o gwarancji, Jest ona wieczysta, więc z pewnością jest to spory plus.

Do testów otrzymałem wersję 6400 MHz o opóźnieniach CL 32-39-39. W sprzedaży znajdziecie jeszcze wersje 6000 MHz CL 32-38-38, która powinna być trochę tańsza. Producent podesłał mi również zestaw 2x 16 GB, ale pojedyncze kości również powinny być możliwe do nabycia.

Testowany zestaw działa z napięciem 1,35 V. Jego dokładne wymiary to 133,35 mm x 39,2 mm x 7,65 mm. Pamięci nie są wybitnie niskie, ale też nie należą do najwyższych. Przy odpowiednio dobranym chłodzeniu nie powinno być tutaj problemów z kompatybilnością. Pamięci mają przygotowane profile XMP 3.0, więc szybko ustawicie pamięci w BIOSie. Pamiętajcie też, że moduły będą działały przy procesorze Intela w trybie Gear 2. Za same kości odpowiada SK Hynix.

Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 wyglądają świetnie. Połączenie czarnego i srebrnego koloru aluminiowego radiatora wraz z podświetleniem RGB zdecydowanie przypadło mi do gustu. Tutaj plusem jest technologia Kingston FURY Infrared Sync, dzięki której uzyskacie idealnie zsynchronizowane efekty świetlne. Podświetleniem możecie sterować poprzez oprogramowanie płyty głównej albo przez Fury CTRL. Jeśli macie obudowę z oknem i lubicie RGB to moim zdaniem będziecie zachwyceni.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Maximus Z690 Apex Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC Dysk Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32

Testy przeprowadziłem po włączeniu profilu XMP w BIOS. Wykorzystałem tutaj Cinebench R23 – test jednowątkowy i wielowątkowy. W przypadku 7-zip sprawdziłem ile trwa pakowanie 1353 plików o wadze 2,92 GB oraz 1 pliku o wadze 9,31 GB. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W Corona Benchmark i V-Ray Benchmark wykorzystałem testy udostępnione przez producentów. W AIDA64 sprawdziłem wydajność w 4 dostępnych benchmarkach.

W dalszym etapie sprawdziłem wydajność w 3DMark Fire Strike oraz Time Spy. Wykorzystałem także cztery gry działające w rozdzielczości 1920 x 1080. W Total War Saga: Troy wybrałem benchmark Siege i ustawienia Ultra. Far Cry 6 to również test wbudowany i ustawienia Ultra. W Civilization VI ponownie ustawienia to ultra i wybrałem benchmark graficzny. W przypadku Shadow of the Tomb Raider ustawienia to Najwyższe, a testy przeprowadziłem w lokacji Kuwak Yaku.

Wyniki są bardzo dobre i pamięci są zdecydowanie najwydajniejsze spośród do tej pory testowanych. Mają one przewagę nad 5600 MHz CL36. Różnice może nie są wybitnie wielkie, ale na pewno występują. W grach również są one widoczne, w szczególności w Far Cry 6, gdzie przyrost średnich fps wynosi 6.

Podkręcamy Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32

OC wykonałem przy zachowaniu napięcia oraz opóźnień zapisanych w profilu XMP. Udało mi się uzyskać stabilne 6667 MHz. Pamięci wstawały przy 6800 MHz, ale niestety nie było to stabilne. Zmiana opóźnień do CL 36 czy napięcia nie pozwalała na ustabilizowanie pamięci przy wyższych częstotliwościach.

Różnice w stosunku do pamięci bez OC nie są duże, ale sama częstotliwość może już robić wrażenie. Pamięci możecie więc podkręcać i próbować ustabilizować nawet przy trochę wyższej częstotliwości.

Test Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 – podsumowanie

Pamięci Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 kupicie za ok. 1770 zł. Cena jest całkiem w stosunku do tego co otrzymujemy jest więc bardzo dobra jak na kości DDR5. Kingston zbudował szybki RAM o niskich opóźnieniach, które bardzo dobrze wypadają w testach – są one najwydajniejsze spośród testowanych pamięci. Możecie na wykresach zobaczyć ile zyskacie względem wolniejszych kości, również w grach. Nie zabrakło tutaj również dobrego wykonania czy obecności podświetlenia, przez co całość naprawdę dobrze wygląda. Plusem tutaj jest technologia Infrared Sync, która synchronizuje RGB kości.

Testowane pamięci możecie podkręcić, choć wybitnie dużo na taktowaniu nie zyskacie. Jednakże 6667 MHz może robić wrażenie. Jeśli szukacie podświetlanych pamięci DDR5 o bardzo wysokim taktowaniu oraz niskich opóźnieniach (jak na DDR5) to zdecydowanie polecam Wam ten zakup. W szczególności przy takiej cenie, która nie jest zbyt wysoka w szczególności patrząc na konkurencję.