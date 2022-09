Mamy to! Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykonał historyczne zdjęcie egzoplanety

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba nie ustępuje w wysiłkach, by stać się najważniejszym tego typu instrumentem w historii. Po licznych, niezwykle efektownych i cennych fotografiach przyszła pora na pierwsze w jego karierze zdjęcie egzoplanety.

Chodzi o planetę pozasłoneczną, czyli taką, która krąży wokół gwiazdy innej niż Słońce. Obserwacje tych obiektów z powierzchni Ziemi są utrudnione między innymi ze względu na fakt, iż ziemska atmosfera utrudnia obserwacje w podczerwieni. Jest to jedna z przyczyn tego, że do tej pory udało się wykonać zaledwie około 20 zdjęć egzoplanet. Rozmieszczony w przestrzeni kosmicznej teleskop Webba może jednak nieco zwiększyć tę liczbę.

Czytaj też: NASA odkrywa nowe egzoplanety wielkości Jowisza

Sasha Hinkley z University of Exeter i jego współpracownicy wykorzystali możliwości tego sprzętu do bezpośredniego zobrazowania super-Jowisza znanego jako HIP 65426 b. Jeśli sądzicie, iż “nasz” Jowisz jest prawdziwym gigantem, to co można powiedzieć o tym obiekcie, którego masa jest jeszcze większa? Uwieczniony niedawno cel znajduje się około 400 lat świetlnych od Ziemi. Jego obserwacje przebiegały w zakresie długości fal podczerwonych i z nieosiągalną do tej pory precyzją.

HIP 65426 b jest stosunkowo młoda i rozgrzana, co bez wątpienia ułatwiło jej obserwowanie. Wcześniej oglądano ją za pośrednictwem naziemnych teleskopów, dlatego pojawiła się możliwość przetestowania Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i sprawdzenia, jak w praktyce wypada jego czułość. Rezultaty okazały się naprawdę dobre: nowy sprzęt NASA wypadł 10-krotnie lepiej niż się spodziewano i przebił czułością obserwacji wszystkie dotychczasowe teleskopy.

To pierwsze zdjęcie egzoplanety na koncie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

Zespół związany z badaniami uwiecznił HIP 65426 b na szeregu różnych długości fal podczerwonych, od bliskiej podczerwieni do średniej, która nigdy wcześniej nie była używana. Jak wyjaśnia Hinkley, w ten sposób będzie można zebrać więcej informacji o składach chemicznych atmosfer egzoplanet. Zrozumienie z czego zbudowane są te obiekty ułatwi z kolei wyjaśnianie ich powstawania i ewolucji.

Czytaj też: Galaktyka Phantom w obiektywie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Co za detale!

Co wiemy na temat gazowego olbrzyma jakim jest HIP 65426 b? Jego masa jest od 6 do 12 razy większa od Jowisza. Cechuje się też stosunkowo młodym wiekiem – szczególnie jak na planetę – ponieważ ma około 15 do 20 milionów lat. Widoczne powyżej cztery spojrzenia na ten obiekt zostały wykonane za pośrednictwem instrumentów NIRCam i MIRI. Biały punkt to natomiast gwiazda, wokół której krąży ta egzoplaneta. Ze względu na niewielki dystans dzielący oba obiekty konieczne było użycie koronagrafu, aby zablokować światło gwiazdy, co pozwoliło spojrzeć na ten obszar w całym zakresie długości fal.