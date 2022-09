Na Księżycu znaleziono nieznany do tej pory minerał. To pierwszy wykryty przez tę nację

O sprawie poinformował Dong Baotong, wiceprzewodniczący Chińskiego Urzędu Energii Atomowej, który przekazał, że świeżo zidentyfikowana substancja zyskała miano changesytu. Jest on minerałem fosforanowym znalezionym w cząstkach bazaltu księżycowego.

W gronie 140 000 cząstek próbek księżycowych, naukowcy z Beijing Research Institute of Uranium Geology natrafili na i zidentyfikowali pojedynczą cząstkę kryształu o promieniu około 10 mikronów. Jedną z technik, które przesądziły o sukcesie badań okazała się dyfrakcja rentgenowska.

Changesyt jest szóstym nowym minerałem zidentyfikowanym przez człowieka na Księżycu. Wcześniej podobna sztuka, tj. odnalezienie na Srebrnym Globie nieznanych nauce minerałów, udała się jedynie Rosjanom i Amerykanom. Wymierną rolę w dokonaniach Chińczyków odegrała misja Chang’e-5, za sprawą której po raz pierwszy od ponad 40 lat na Ziemię trafiły księżycowe próbki ważące około 1700 gramów. Nowo odkryty księżycowy minerał również został dostarczony w ten sposób.

Niedawno zidentyfikowany księżycowy minerał został nazwany changesytem

Start wspomnianej misji miał miejsce 23 listopada 2020 roku. Zaledwie kilka miesięcy później, 15 marca 2021 roku orbiter Chang’e 5 został “przechwycony” przez punkt libracyjny L1, czyniąc go pierwszym chińskim statkiem kosmicznym, który dotarł do tego oddalonego o 1,5 miliona kilometrów od Ziemi miejsca. Orbiter jest w stanie prowadzić testy interferometrii wielkobazowej, co powinno przynieść korzyści w kontekście realizacji dalszych planów związanych z chińską obecnością na Księżycu.

Nie tylko NASA zamierza umieścić swoich przedstawicieli na Srebrnym Globie. Plany budowy tam załogowych placówek mają również Chińczycy, którzy chcą w tym celu współpracować z Rosjanami. Od kwietnia na orbicie krąży natomiast chińska stacja kosmiczna Tiangong, stanowiąca konkurencję dla słynnej ISS. Na pokładzie tamtejszych modułów już teraz trwają eksperymenty naukowe, polegające między innymi na hodowli ryżu, który mógłby kiedyś posłużyć jako źródło pożywienia dla uczestników międzyplanetarnych lotów.