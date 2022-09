Lasy wodorostów – większe niż Amazonia, bardziej produktywne, niż myśleliśmy

U wybrzeży południowej Afryki leży Wielki Afrykański Las Morski, podczas gdy południowe krańce Australii zdobi Wielka Rafa Południowa. Na całym świecie istnieje wiele innych rozległych, ale nienazwanych podwodnych lasów. W The Conversation pojawiła się ciekawa praca naukowców z Uniwersytetu Australii Zachodniej pod kierownictwem prof. Thomasa Wernberga i dr Alberta Pessarrodony Silvestre’a.

Nasze nowe badania odkryły, jak bardzo są one rozległe i produktywne. Odkryliśmy, że światowe lasy oceaniczne zajmują obszar dwukrotnie większy od Indii. Te lasy morskie są zagrożone przez morskie fale upałów i zmiany klimatyczne. Ale mogą one również zawierać część odpowiedzi, dzięki ich zdolności do szybkiego wzrostu i sekwestracji węgla. czytamy w pracy

Lasy wodorostów, czyli co?

Podwodne lasy są tworzone przez algi, dlatego często nazywa się je także lasami wodorostów. Podobnie jak inne rośliny, rosną one poprzez przechwytywanie energii słonecznej i dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy. Największe gatunki rozrastają się na wysokość kilkudziesięciu metrów, tworząc rozbudowane baldachimy, wprawiane w ruch przez fale. Lasy wodorostów zapewniają schronienie i pożywienie dla wielu różnych gatunków morskich.

Wodorosty należą do najszybciej rosnących roślin na naszej planecie, ale do tej pory trudno było oszacować, jak duży obszar pokrywają ich lasy. Nie da się ich zmierzyć za pomocą satelitów. Australijscy naukowcy oparli się na danych literaturowych z prac z całego świata i ocenili, że zajmują one 6-7,2 mln km2. To więcej niż Amazonia.

Następnie oceniliśmy, jak produktywne są te lasy oceaniczne – to znaczy, jak bardzo rosną. Po raz kolejny nie było jednolitych globalnych danych. Musieliśmy przejrzeć setki indywidualnych badań eksperymentalnych z całego świata, gdzie tempo wzrostu wodorostów było mierzone przez nurków. czytamy w badaniach

Wnioski były zaskakujące – lasy wodorostów były nawet bardziej produktywne niż wiele roślin uprawnych, np. pszenica, ryż czy kukurydza. Produktywność była najwyższa w regionach umiarkowanych, które są zwykle skąpane w chłodnej, bogatej w składniki odżywcze wodzie.

Ale lasy wodorostów są zagrożone. Duże obszary u wybrzeży zachodniej Australii, wschodniej Kanady i Kalifornii znikają, co powoduje utratę siedlisk i potencjału sekwestracji węgla. Prawdopodobnie nigdy całkowicie nie zanikną, ale bez odpowiednich działań, mogą stać się zagrożone, jak lasy tropikalne.