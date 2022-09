Powrót do szkoły 2022 – laptopy Lenovo polecają się na studia

Najbardziej uniwersalny – Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6

16-calowy Lenovo IdeaPad 5 Pro to już 6. generacja tego modelu i jest to zdecydowanie najbardziej uniwersalny sprzęt, jaki opiszemy. 16-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli pomieści duże fragmenty dokumentów, jak również pozwoli na wygodną pracę na dwóch otwartych obok siebie oknach. Sprawdzi się też podczas oglądania filmów, graniu w gry (o czym za moment), a 100% pokrycie palety sRGB czyni go dobrym wyborem do obróbki zdjęć i multimediów.

Jeśli macie w planach korzystać z laptopa również celach rozrywkowych, warto zainteresować się wariantem ze 120Hz odświeżaniem obrazu. Co ważne, deklarowana jasność ekranu to 350 nitów, dzięki czemu korzystanie z laptopa poza domem nie będzie stanowić problemu.

Sercem komputera jest procesor AMD serii 5000H, do modelu AMD Ryzen 9 5900H. Do tego mamy do 32 GB pamięci RAM DDR4, dysk SSD o pojemności do 1 TB oraz opcjonalną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650. To właśnie dzięki niej Lenovo IdeaPad 5 Pro pozwoli na komfortowe granie w gry. W końcu nie samą pracą i nauką człowiek żyje.

Portów mamy pod dostatkiem. Znajdziemy tu dwa porty USB-A 3.2 Gen 1, USB-C (z obsługą Power Delivery), HDMI 1.4b, a do tego gniazdo Jack 3,5mm oraz czytnik kart SD. Łączność bezprzewodową zapewnia Wi-Fi n oraz Bluetooth 5.1. Prowadzenie wideokonferencji ułatwia kamer na podczerwień (dzięki niej możliwe jest błyskawiczne logowanie do komputera), głośniki z Dolby Atmos oraz dwa mikrofony dalekiego zasięgu.

Wbudowany akumulator pozwala nawet na 12 godzin ciągłej pracy oraz do 16 godzin oglądania filmów. Dzięki obsłudze szybkiego ładowania już 15 minut ładowania wystarczy na trzy godziny pracy.

Co jest warte podkreślenia, pomimo 16-calowego ekranu Lenovo IdeaPad 5 Pro nie jest dużym urządzeniem. Ma obudowę o grubości 16,9-18,4mm i masie zaledwie 1,9 kg. To zasługa wyświetlacza, który stanowi aż 90% powierzchni klapy.

Do torebki – Lenovo Yoga Slim 7i Carbon

Mniejszy od kartki A4. Lżejszy niż kilogram. Do tego super-wytrzymały dzięki obudowie z włókna węglowego. Taki jest Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Maksymalnie kompaktowy ultrabook, który dosłownie można trzymać w dwóch palcach i zmieścić w średniej wielkości damskiej torebce.

To tyle z zewnątrz, ale wewnątrz jest nie mniej ciekawie. Po otwarciu klapy wita nas ekran IPS o przekątnej 13,3 cala. Ma proporcje 16:10, rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli, jasność 400 nitów, 100% pokrycie palety sRGB, 90Hz odświeżanie obrazu, obsługę Dolby Vision, certyfikat TÜV Rheinland niskiej emisji światła niebieskiego oraz jest dotykowy. Uff… sporo tego, ale podsumowując to trzeba słowami – ekran jest bardzo dobry! Do tego niski współczynnik wskaźnika Delta E pozwala na wygodną pracę z obróbką multimediów. Spory zapas wydajności, do czego właśnie zmierzamy, spokojnie na to pozwoli.

Dalej jest nie mniej ciekawie. Procesor Intel Core i7-1260P 12. generacji, do 32 GB dwukanałowej pamięci RAM (4800 MHz) i dysk SSD o pojemności do 1 TB. Do dyspozycji mamy dwa porty USB-C – 3.2 Gen 2 z obsługą DisplayPort 1.4 oraz Thunderbolt 4. Jeśli to za mało, to w zestawie znajdziemy przejściówkę z dodatkowymi gniazdami, w tym dużym portem USB.

Do tego mamy szybką łączność Wi-Fi 6E, głośniki z Dolby Atmos, podwójny mikrofon oraz kamerę HD z kamerą podczerwieni i co ważne, kamerę możemy zasłonić dzięki elektronicznej przesłonie. Więc jeśli potrzebujemy oderwać się na moment od wideokonferencji, przesuwamy suwak na boku obudowy i… znikamy.

Nie można pominąć tego, że Lenovo Yoga Slim 7i Carbon jest laptopem objętym programem Intel Evo. To oznacza, że jego możliwości muszą spełniać szereg norm dotyczących minimalnego wyposażenia i funkcji. Takiego jak m.in. czas pracy, czy czas ładowania (pół godziny ładowania ma pozwolić na cztery godziny pracy), obecność portów zgodnych z Thunderbolt 4, czy łączności co najmniej Wi-Fi 6. Co jak wiemy, laptop spełnia z nawiązką.

A jeśli myślicie, że tak kompaktowy laptop ma problemy z długą pracą, to Was niestety rozczaruję. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon potrafi pracować nawet do 10 godzin na pojedynczym ładowaniu oraz odtwarzać filmy do 13,5 godziny.

Kupując Lenovo Yoga Slim 7i Carbon dostajemy dwa lata dodatkowej ochrony w ramach Lenovo Premium Care. Obejmuje ona zdalną pomoc techniczną w formie telefonicznej lub elektronicznej, pomoc przy pierwszej konfiguracji, obsłudze technicznej sprzętu i oprogramowania, usługę PC Health Check oraz usługę serwisową z dojazdem i szybką naprawą.

Laptop z krwi i kości – Lenovo ThinkBook 15 2. gen

Bez udziwnień, prosty, solidny niezawodny i mocno wyposażony – laptop w pełnym tego słowa znaczeniu. To rozbrzmiewa mi w głowie coraz mocniej, im dłużej patrzę na Lenovo ThinkBooka 15 drugiej generacji.

Zamknięty w bardzo klasycznej, metalowej obudowie z klapką w dwóch odcieniach wygląda do bólu elegancko, a cała konstrukcja jest bardzo klasyczna. Choć to 15-calowa laptop, nie jest to sprzęt ani duży (18,9mm grubości), ani ciężki (masa od 1,7 kg). Nie będzie dużym obciążeniem plecaka lub torby.

Wyświetlacz o wspomnianej przekątnej 15 cali wyświetla obraz o rozdzielczości FullHD i do wyboru mamy wariant z ekranem IPS i powłoką antyodblaskową, IPS z rozszerzoną paletą kolorów (100% pokrycie dla sRGB) lub z dodatkowym panelem dotykowym. W każdym przypadku legitymuje się on certyfikatem niskiego poziomu emisji światła niebieskiego TÜV Rheinland. Jeśli miałbym podpowiedzieć, to wariant z rozszerzoną paletą poleciłbym osobom, które zajmują się np. obróbką zdjęć, a dotykowy ekran bardzo przydaje się w pracy z dokumentami oraz szeroko pojętej pracy mobilnej.

Dużo wydajności i dużo pamięci. Tak w skrócie można opisać podzespoły ThinkBooka 15 drugiej generacji. Mamy tutaj procesor, do modelu Intel Core i7 11. generacji, do aż 40 GB pamięci RAM i różne możliwości konfigurowania dysków. Możemy wybierać między dyskami SSD o pojemności do 1 TB oraz HDD o pojemności 1 lub 2 TB. Maksymalnie możemy więc mieć 3 TB przestrzeni dyskowej, w tym 1 TB na szybkim SSD i 2 TB na dysku talerzowym, np. do przechowywania danych. Tu ponownie ukłon w stronę osób pracujących ze zdjęciami. Sam bym chętnie skorzystał z takiego rozwiązania.

Portów mamy… dużo. Znajdziemy tu USB-C z Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 z funkcją DisplayPortu i zasilania, 2x USB 3.0 Gen 1, port HDMI, gniazdo Ethernet, wielofunkcyjny czytnik kart pamięci i gniazdo Jack 3,5mm. Nie zabrakło miejsca dla Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0, czytnika linii papilarnych we włączniku oraz szybkiego wybudzania laptopa poprzez podniesienie pokrywy. Kamera HD daje nam opcję zasłonięcia przesłony w najprostszy możliwy sposób – wystarczy przesunąć mechanizm.

Lenovo ThinkBook 15 2. generacji skutecznie chroni wszystkie dane, które na nim zapiszemy. Lenovo zadbało o to, aby w świecie, w którym coraz częściej słyszymy o atakach hakerskich czy fizycznych włamaniach w celu uszkodzenia lub ukradnięcia danych nasze urządzenie było bezpieczne. Laptop ma rozbudowane rozwiązania sprzętowe i firmware jak i te dotyczące oprogramowania. Takie jak moduł Trusted Platform (TPM), czyli wysoko wyspecjalizowaną zestaw dodatkowych ustawień bezpieczeństwa, samonaprawiający się BIOS lub bezpieczne zdalne wymazywanie danych. Dzięki połączeniu wydajności i bezpieczeństwa ten model zdecydowanie

Na koniec wspomnijmy o czasie pracy. ThinkBook 15 2 Gen. występuje w dwóch wariantach. Z akumulatorem o pojemności 45 Wh, który wystarcza na ok 6 godzin pracy oraz 60 Wh, w którym czas ten rośnie do 8 godzin.

Mobilnie do granic możliwości – Lenovo Yoga Tab 11

Nie zawsze do nauki potrzebujemy laptopa. Do odręcznego notowania czy wideokonferencji w zupełności może wystarczyć tablet. Który jest też w stanie dostarczyć sporo rozrywki.

11-calowy Lenovo Yoga Tab 11 to kompaktowe urządzenie o masie 655 gramów. Ekran ma wysoką rozdzielczość 2000 x 1200 pikseli, który legitymuje się jasnością na poziomie 400 nitów oraz wspiera Dolby Vision. To w zupełności wystarcza do wygodnego przeglądania dokumentów, Internetu, ale również oglądania filmów. W końcu nudne wykłady same się nie przetrwają. Ekran jest kompatybilny z rysikiem Lenovo Precision Pen 2, więc pozwala na wpisywanie odręcznych notatek.

Sercem tabletu jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Heli G90T, do tego mamy 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Na wyposażeniu znajdziemy też przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpix z szerokim kątem widzenia 99 stopni oraz aparat główny o rozdzielczości 8 Mpix. Co ważne, wyposażony w autofocus, więc łatwo zrobimy nim wyraźne zdjęcia notatek, dokumentów, czy wyświetlanych slajdów.

Za łączność odpowiada Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 oraz opcjonalny modem sieci LTE. Nie zabrakło miejsca na portu USB-C z możliwością podłączenia słuchawek i czytnika kart microSD. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 7500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 20W. Tablet pozwala na maksymalnie 15 godzin odtwarzania filmów.

Nie można przejść obojętnie obok nietypowej konstrukcji tabletu. Grubsza i zaokrąglona podstawa powoduje, że tablet zawsze leży pod kątem. Co znacznie ułatwia notowanie oraz przeglądanie treści. Dodatkowo z tyłu obudowy mamy rozkładaną stopkę, więc zawsze można go wygodnie postawić. W podstawie został też wbudowany głośnik z Dolby Atmos.

Do końca września – promocja

Do 30 września obowiązuje promocja Back to School, w ramach której możemy dostać 300 zł zwrotu na kartę bankomatową po zakupie wybranego produktu Lenovo. Pełna lista urządzeń znajduje się pod tym adresem.

Zasady promocji są proste. Kupujemy sprzęt z listy do 30 września i wypełniamy formularz zgłoszeniowy, do którego dołączamy kod kreskowy z numerem seryjnym kupionego urządzenia oraz skan lub zdjęcie legitymacji szkolnej lub studenckiej, ważnej co najmniej do 30 września 2022 roku.

Materiał powstał we współpracy z firmą Lenovo.