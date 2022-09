Wygląd Motoroli edge 30 Ultra potwierdzony. Premiera już za rogiem

Odkąd W Chinach zadebiutowała Motorola X30 pro z 200-megapikselowym aparatem, z niecierpliwością wyczekujemy na jej globalną premierę. Na światowym rynku smartfon pojawi się jako edge 30 Ultra i wszystko wskazuje na to, że stanie się to już niedługo.

Już jakiś czas temu Motorola zapowiedziała na 8 wrzesnia wydarzenie, podczas którego zaprezentowane zostaną nowe smartfony z serii edge. Jakie? Tego oficjalnie nie wiemy, ale spodziewamy się, że wśród nich znajdzie się ten jeden najbardziej wyczekiwany — edge 30 Ultra, czyli globalny wariant X30 Pro. Jeśli przegapiliście tę premierę, to przypominamy, że jest to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w 200-megapikselowy czujnik aparatu. Trudno więc się dziwić, że wiele osób tak czeka na jego światowy debiut.

Teraz do sieci wyciekł materiał promujący Motorolę edge 30 Ulta, który ujawnia nam wygląd tego modelu

Jak widzicie na poniższym zrzucie ekranu (i materiale wideo) — mamy tutaj prostokątną wyspę aparatów z jednym ogromnym czujnikiem i dwoma mniejszymi, umiejscowionymi pod nim. Wygląda ona tak samo, jak w X30 Pro, co tylko potwierdza wcześniejsze przypuszczenia. Z przodu znajduje się zakrzywiony ekran pOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Nie spodziewamy się, by Motorola wprowadziła jakieś zmiany w specyfikacji, więc edge 30 Ultra powinien być napędzany przez układ Snapdragom 8+ Gen 1 wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowie z kolei bateria 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 125 W (najszybsze w ofercie Motoroli).

Czytaj też: Pojawiają się szczegóły aparatów serii Xiaomi 13

Motorola X30 Pro

W przypadku aparatów, oprócz 200-megapikselowego czujnika głównego dostaniemy 50-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw, który jest połączony z 12-megapikselową teleobiektywem. Z przodu zaś znajdzie się 60-megapikselowy aparat do selfie.

Ile może kosztować Motorola edge 30 Ultra?

Czytaj też: Tak ma wyglądać nadchodzący OnePlus Nord Watch, a dokładniej — jeden z licznych wariantów

W Chinach za wariant 8/128 GB trzeba zapłacić 3699 juanów (~2486 zł), podczas gdy wersja 12/256 GB kosztuje już 4199 juanów (~2822 zł). Najdroższy jest oczywiście wariant w konfiguracji 12/512 GB, który kosztuje 4499 juanów (~3024 zł). Na rynku światowym te ceny zapewne ulegną zmianie i będzie drożej, ale nie spodziewamy się, by za najmocniejszą wersję trzeba było zapłacić więcej niż 4000 zł. Jeśli to się potwierdzi, to edge 30 Ultra będzie zdecydowanie najbardziej opłacalnym flagowcem w tym roku.