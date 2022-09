Pojawiają się szczegóły aparatów serii Xiaomi 13

Już niedługo Xiaomi zaprezentuje nam kolejną swoją flagową serię smartfonów. Xiaomi 13 powinny zadebiutować w listopadzie, więc nic dziwnego, że do sieci zaczyna trafiać coraz więcej przecieków na temat tych urządzeń.

Xiaomi 13 sięgnie po nieogłoszony jeszcze układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, którego premiera odbędzie się w połowie listopada. Czy Xiaomi uda się w tym roku dostarczyć na rynek pierwsze smartfony z tym układem? To możliwe, choć oczywiście inni producenci mają zapewne takie same aspiracje, więc tak jak rok temu i w tym czeka nas zapewne bardzo gorący koniec roku.

Choć do premiery serii Xiaomi 13 zostało jeszcze przynajmniej dwa miesiące, przecieki na temat tych modeli zaczynają być coraz konkretniejsze

Tym razem dowiedzieliśmy się nieco szczegółów na temat aparatów. Jak donosi znany leakster Digital Chat Station, seria Xiaomi 13 będzie wyposażona w “wiele aparatów o rozdzielczości 50 Mpix”. Dokładniej:

jeden z modeli będzie miał podwójną konfigurację 50 Mpix + 50 Mpix,

kolejny potrójną – 50 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix.

Spodziewamy się, że będą to Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. W przypadku modelu podstawowego będzie to zapewne obiektyw główny i ultraszerokokątny, zaś wariant Pro dostanie do tego teleobiektyw.

Warto też wspomnieć, że jakiś czas temu przeciek ujawnił nam, że Xiaomi 13 nadal będzie dość kompaktowym urządzeniem (tak jak zeszłoroczny Xiaomi 12), dostanie bowiem 6,36-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Model Pro sięgnie już po 6,7-calowy ekran Samsung E6 AMOLED, charakteryzujący się rozdzielczością 2K i częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. W obu smartfonach wyświetlacze będą zakrzywione. Mówi się jeszcze o bateriach z przewodowym ładowaniem 100 W.