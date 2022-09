Nie będzie w ogóle szkodzić światu! Powstanie największa dzielnica o zerowej emisji dwutlenku węgla

Największa dzielnica o zerowej emisji dwutlenku węgla

Jeśli wszystkie zapowiedzi i plany Dubaju wypalą, to miasto stanie się rzeczywiście jednym z najbardziej, a być może nawet najbardziej zaawansowanym na świecie miastem pod względem ekologicznego budownictwa. Ogłoszona właśnie największa dzielnica o zerowej emisji dwutlenku węgla dołączy do globalnego przejścia w kierunku osiągnięcia stanu, w którym ludzkość nie zagraża aż tak planecie. Ma jednocześnie stać się domem dla najlepszych przedsiębiorców, sprawiając, że Dubaj stanie się miejskim centrum innowacji, co umożliwi rozwój unikalnego ekosystemu technologicznego w emiracie i na całym świecie. Znajdzie się tam również kilka obiektów handlowych i edukacyjnych.

Rosnąca populacja, urbanizacja i wpływ zmian klimatycznych zwiększają potrzebę, aby miasta były odporne, nadające się do życia i inteligentne. Tym samym tworzenie zrównoważonych miast nie jest już wyborem, stało się koniecznością. Wymaga to planistów z doświadczeniem w projektowaniu i dostarczaniu zrównoważonych społeczności – informuje odpowiedzialna za projekt dzielnicy firma URB na swojej stronie internetowej.

Według osoby odpowiedzialnej za projekt (założyciela URB) Dubaj ma najlepszą pozycję do przewodzenia w transformacji Urban Tech niż jakiekolwiek inne miasto na świecie. Planowany Urban Tech District będzie nowym globalnym hubem technologicznym dla innowacji miejskich z całkowitą powierzchnią 140000 metrów kwadratowych. Dubaj stanie się tym samym “centrum miejskich innowacji”, w czym pomogą udogodnienia dla konferencji, szkoleń, badań, seminariów, inkubacji biznesu i nie tylko.

Budynki obecne w dzielnicy zrównoważą wszystkie swoje skumulowane emisje dwutlenku węgla wynikające z budowy i eksploatacji i dodatkowo wzmocnią pozycję niskoemisyjnej siły roboczej. Sama w sobie dzielnica stworzy 4000 miejsc pracy w zakresie zielonych technologii miejskich, edukacji i szkoleń. Będzie również gościć kapitały venture, aby wzmocnić przedsiębiorców i stworzyć unikalny współpracujący miejski ekosystem technologiczny. Znajdzie się tam nawet instytut urban tech, który będzie kształcił kolejne pokolenie liderów w dziedzinie urban tech, zapewniając możliwości wprowadzania nowych innowacji, jednocześnie napędzając owocne partnerstwo publiczno-prywatne, które może przyczynić się do powstania zielonych technologii przyszłości.