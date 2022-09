Netia podwaja prędkość pobierania i wysyłania danych na łączu xDSL

Jak podaje Netia, sercem rozwiązania jest router Oxygen RVV3400, który zarządza ruchem dwóch łączy dostępowych w technologii xDSL (od ADSL do VDSL) na zasadzie Load Balancingu. W ten sposób możliwe jest korzystanie z dwukrotnej maksymalnej prędkości aktualnie posiadanego łącza, zarówno w zakresie pobierania, jak i wysyłania danych.

Przyspieszenie łącza w technologii xDSL jest dostępne niemal na całej sieci własnej Netii. Do większości lokali zostały już doprowadzone dwie pary kabli miedzianych. Alternatywnie istnieje też możliwość dobudowania drugiej pary i podłączenia do nich wspomnianego routera.

Dwa razy szybszy internet w technologii xDSL wiąże się jednak z dodatkowym wydatkiem w kwocie 15 zł miesięcznie

Aktualnie już większość naszych łączy pozwala na transfer rzędu 1 Gb/s. Z myślą o tych klientach, do których jeszcze nie dotarliśmy ze światłowodem sięgamy po nowatorskie rozwiązania zwiększające prędkość internetu na bazie już istniejącej infrastruktury – mówi Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C, Członek Zarządu Netii.

W sierpniu ubiegłego roku Netia wprowadziła do oferty pakiet “Hybrydowy internet 2w1”. Łączy on dwie usługi: stacjonarny dostęp do internetu na łączach miedzianych oraz Internet Mobilny LTE z zestawem ODU-IDU 300. To router wewnętrzny z dodatkową anteną, który umożliwia transfer danych z prędkością do 300 Mb/s.

“Hybrydowy internet 2w1” kosztuje 65 zł miesięcznie jeśli wyrazimy zgody marketingowe. Obecni klienci, którzy chcieliby przedłużyć umowę na usługi stacjonarne na kolejne 24 miesiące, przyspieszenie łącza xDSL dostaną za darmo. Usługa LTE z zestawem ODU-IDU będzie się wiązać z wydatkiem 25 zł miesięcznie.