Nowy izraelski czołg trafi na służbę. To ulepszony Merkawa Mk 4 “Barak”

Historia izraelskiego czołgu podstawowego Merkawa trwa nadal i to nieprzerwanie od 1979 roku. Wtedy to bowiem rozpoczęto 4-letnią produkcję pierwszej wersji (Merkawa Mk 1), aby z czasem przejść na drugą, trzecią i wreszcie czwartą (w 2002 roku). Niegdyś agresywne ulepszanie dziś sprowadza się do modernizacji, czego przykładem jest Merkawa Mk 4 “Barak” (z izraelskiego: Błyskawica), czyli nowy izraelski czołg, który trafi na służbę, jako kolejny wariant oryginału.

Izrael ulepszył swój czołg podstawowy. Merkawa Mk 4 “Barak” zacznie trafiać na służbę już za rok

Merkawa Mk 4 w skrócie? Ten czołg mierzy 9 metrów długości, 3,7 metra szerokości i 2,66 metra wysokości przy 65-tonowej masie bojowej. Jego napędzeniem zajmuje się 1500-konny silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, rozpędzający go do 60 km/h, a uzbrojenie stanowi przede wszystkim stabilizowana w pionie i poziomie 120-mm armata IMI. Poza tym czołg dzierży trzy karabiny maszynowe (1×12.7 mm 2×7.62 mm) oraz wewnętrzny moździerz kalibru 60 mm, a wyposażenie obejmuje laserowy dalmierz i system noktowizji.

Te podstawy nie zmieniły się w nowej wersji Merkawa, która jest określana w niektórych źródłach mianem Merkawa Mk 5. Jednak to tylko bardzo ulepszona wersja czwartej iteracji oryginału, która ma wejść do służby w 2023 roku. Najważniejsze cechy? Wprawdzie zachowa znakomitą większość możliwości Mk 4, ale doda do nich zmodernizowany aktywny system ochrony Trophy, 360-stopniowy system kamer dzień/noc dla zwiększenia świadomości sytuacyjnej, wyświetlacz head-up w stylu myśliwca dla dowódcy czołgu oraz nowe czujniki.

Z wszystkimi tymi ulepszeniami Merkawa Mk 4 Błyskawica będzie w stanie nawet samodzielnie wykrywać cele i pozwalać na szybką odpowiedź ogniową. Dodatkowo czołg ten otrzyma również systemy do walki elektronicznej i zaawansowane komputery do przetwarzania danych. Jego uzbrojenie nie zmieni się, ale wspomniany system Trophy znacząco wpłynie na jego możliwości.