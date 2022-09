Nowy okręt podwodny Brazylii już na służbie. Niegdyś jego typ mógł trafić w ręce Polaków

We wrześniu 2014 roku producent okrętów typu Scorpene, a więc koncern DCNS, zapowiedział zaproponowanie ich polskiej Marynarce Wojennej w planowanym przetargu na trzy nowe okręty podwodne w ramach programu Orka. Jak to się zakończyło? Wiecie zapewne sami, ale Brazylia zdecydowała się na te dzieła, czego efekt widać już teraz. Nowy okręt podwodny Brazylii trafił bowiem na służbę jako pierwszy z czterech planowanych okrętów tego typu.

Riachuelo to nowy okręt podwodny Brazylii typu Scorpene

Okręty podwodne typu Scorpene (oryginalnie Scorpène) zostały już dostarczone do czterech marynarek wojennych w liczbie łącznie 12 egzemplarzy (dodatkowe 2 są w budowie), z czego 9 pełni aktywną służbę. Sam w sobie jest konwencjonalnym okrętem podwodnym o wyporności 1900 ton (wersja S-BR), za którego projekt opracowany specjalnie z myślą o prowadzeniu działań przeciwko okrętom podwodnym i nawodnym, odpowiada Naval Group.

Czytaj też: Atomówki na froncie, czyli atomowa broń taktyczna M388 Davy Crockett

Sam w sobie jest zarówno szybki i trudny do wykrycia, a przy tym cechuje go wysoki poziom automatyzacji operacji, który pozwala na ograniczenie liczby załogi, a tym samym koszty eksploatacji. Dodatkowo zamawiający mogą dostosować go idealnie “pod siebie”, a z racji ciągłego ulepszania projektu, obecnie jego najnowsza wersja to S-BR, która współpracuje z najnowocześniejszymi technologiami.

Czytaj też: Koniec historii samolotu Iskra. To na nim szkolono polskich pilotów przez dekady

Przykładem wersji S-BR Scorpene jest właśnie nowy okręt podwodny Brazylii, Riachuelo, który został zbudowany w całości w Brazylii przez Itaguaí Construções Navais (ICN) dzięki programowi transferu technologii z Naval Group. Jego zwodowanie miało miejsce w grudniu 2018 roku, a do niedawna trwały jego próby morskie, które zakończono z powodzeniem i tym samym okręt mógł wejść do służby w ramach brazylijskiej marynarki wojennej.

Czytaj też: Opisujemy najnowszy myśliwski okręt podwodny Chin. Obecnie stacjonuje przy Tajwanie

Brazylijski okręt podwodny Riachuelo może pochwalić się doskonale nam znanymi możliwościami. Z racji wersji S-BR, jego kadłub jest nieco wydłużony (do ~72 metrów), prędkość wynosi ponad 20 węzłów po zanurzeniu, a maksymalna głębokość zanurzenia wynosi ponad 350 metrów. Z racji wspomnianej automatyzacji na jego pokładzie znajduje się ledwie 35 marynarzy, którzy w swoich dłoniach mają m.in. 6 tub startowych z 18 torpedami i/lub pociskami.