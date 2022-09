Wyjątkowy monitor Samsunga nadchodzi. Wyświetlacz Odyssey OLED G8 wniesie rozrywkę na nowy poziom

Samsung zapowiedział właśnie Odyssey OLED G8, czyli potencjalnie jeden z najbardziej imponujących modeli na rynku. Na takie stwierdzenia przyjdzie nam jednak poczekać do testów, a najpierw samej jego premiery, która ma mieć miejsce jeszcze w tym roku. Dlaczego jednak uważamy już teraz, że będzie to wyjątkowy monitor Samsunga? O tym poniżej.

Odyssey OLED G8 jako wyjątkowy monitor Samsunga

Zgodnie z zapowiedzeniem na styczniowych targach CES 2022 swojego planu wprowadzenia na rynek monitora dla graczy z panelem QD-OLED, Samsung ma zamiar wprowadzić na rynek Odyssey OLED G8. Będzie to 34-calowy monitor z matrycą QD-OLED o rozdzielczości 3440 x 1440, proporcjach 21:9 i krzywiźnie 1800R.

Czytaj też: Test Jabra Elite 7 Pro. Te słuchawki wykrywają wibrację Waszej szczęki

Graczy e-sportowych zadowoli przede wszystkim niskim czasem reakcji rzędu 0,1 ms oraz wysoką częstotliwością odświeżania na poziomie 175 Hz ze wsparciem dla FreeSync Premium. Z kolei tych nastawionych bardziej na wysoką jakość zaskoczy świetnym oddaniem kolorów poprzez pokrycie 99,3% gamy DCI-P3 oraz głębszymi cieniami z racji certyfikatu DisplayHDR 400 True Black.

Czytaj też: Powrót do szkoły 2022 – Canon do szkoły i do… plecaka

Brak jednoznacznych informacji co do specyfikacji nadaje jednak temu modelowi pewne wątpliwości. Wystarczy tylko spojrzeć na zdjęcia, aby zauważyć nie tylko rozbudowane podświetlenie RGB i podstawkę z regulacją wysokości i nachylenia, ale też… brak ramki montażowej VESA oraz miniaturowe wersje portów HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4. Bez adapterów w zestawie będzie to bardzo, ale to bardzo krytykowany element modelu, którego cena powinna wynosić około 1300$.