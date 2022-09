Jaki smartfon OnePlus wybrać? Jest dobra promocja, której nie można przegapić

OnePlus Nord CE2 Lite – w tej cenie weź dwa!

Tak wyposażony smartfon za… a tego Wam na razie nie zdradzę. Pomyślcie najpierw, na ile byście go wycenili.

Mamy tutaj ekran IPS o przekątnej 6,59 cala, rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli i aż 120 Hz odświeżaniem obrazu. Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 695 5G z 8-rdzeniowym procesorem, a do tego 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć kartą pamięci microSD.

Do dyspozycji mamy dwa aparaty. Główny o rozdzielczości 64 Mpix oraz macro o rozdzielczości 2 Mpix, wspierane przez dodatkowy czujnik głębi ostrości. Aparaty są ładnie wkomponowane w wyspę na tyle obudowy. Aparat do selfie wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 16 Mpix i jest umieszczony w otworze w lewym, górnym rogu ekranu.

Pakiet łączności jest praktycznie pełny. Od obsługi sieci 5G, przez NFC, kończąc na gnieździe Jack 3,5mm. Nie zabrakło też czytnika linii papilarnych na prawym boku obudowy. Całość jest zasilana dużym akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy 33W.

Wszystko to za 1 699 zł, ale jest to regularna cena OnePlusa Nord CE2 Lite. W ramach trwającej promocy możemy go mieć za 1 199 zł(!). A mówiłem – weź dwa? Smartfon sprawdzi się idealnie w ramach pierwszego telefonu dla najmłodszych, ale też będzie idealnym wyborem dla każdego, kto potrzebuje sprawdzonego narzędzia komunikacji, z dużym ekranem i akumulatorem, solidnym aparatem do sporadycznego użytkowania, które nie jest przeładowane dodatkami. W tej cenie ciężko o coś lepiej wyposażonego.

OnePlus Nord CE2 – kiedy potrzebujesz nieco więcej

Podobne nazewnictwo, ale nieco inne możliwości. Wbrew pozorom, OnePlus Nord CE2 i OnePlus Nord CE2 Lite łączy sporo, ale też dzieli… wcale niewiele mniej.

OnePlus Nord CE2 jest smartfonem nieco mniejszym, za sprawą ekranu o przekątnej 6,43 cala. To panel AMOLED, który gwarantuje nam perfekcyjną czerń i bardzo mocno nasycone kolory, który wyświetla obraz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, oferuje 90 Hz odświeżanie obrazu, wsparcie dla HDR10+ oraz jest chroniony szkłem Gorilla Glass 5. W ekranie znalazło się miejsce dla czytnika linii papilarnych.

Mamy tu inny procesor, nieco wydajniejszy MediaTek Dimensity 9000, 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą też można rozszerzyć kartą pamięci microSD. Nie zabrakło miejsca dla łączności 5G, Wi-Fi w szybkim standardzie 6, NFC i gniazda Jack 3,5mm.

Główny aparat jest taki sam jak w modelu Lite, o rozdzielczości 64 Mpix, ale inny procesor pozwala nagrywać nim filmy w rozdzielczości 4K oraz FullHD w aż 120 klatkach na sekundę. Obok niego znajdziemy tu aparat ultra-szerokokąny o rozdzielczości 8 Mpix. Idealny do zdjęć widoków, dużych wnętrz i budynków oraz aparat do zdjęć macro. Stawkę uzupełnia aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix.

Akumulator jest nieco mniejszy niż w modelu Lite, ale to nadal spore 4500 mAh, za to z obsługą szybszego ładowania o mocy 65W. Mniejszy akumulator ma przełożenie na niższą masę obudowy, która waży 173 gramy.

Dla kogo jest OnePlus Nord CE2, szczególnie na tle modelu Lite? Zdecydowanie dla osób prowadzących bardziej dynamiczny styl życia, którym przyda się szybkie ładowanie (a w tej klasie sprzętu naprawdę bardzo szybkie ładowanie), robiących więcej różnego rodzaju zdjęć i filmów. A wszystko to w świetnej cenie, która w promocji wynosi 1 499 zł.

OnePlus Nord 2T – prawdopodobnie najlepszy aparat w tej cenie

Tak jak OnePlus Nord CE2 miał trochę wspólnego z modelem Lite, jak OnePlus Nord 2T ma nieco wspólnego z modelem Nord CE2.

Żeby nie zanudzać Was powtarzaniem tych samych informacji, odnotujmy ten sam ekran, dostępne typy łączności, czytnik linii papilarnych w ekranie oraz akumulator o tej samej pojemności, Ale tylko pojemności, bo maksymalna moc ładowania została tu rozpędzona do aż 80W. A to oznacza, że akumulator ładuje się do pełna w ciągu 30 minut z malutkim hakiem. Takim góra 2-minutowym.

To teraz czas na różnice. Przede wszystkim jest to mocniejszy układ MediaTek Dimensity 1300 oraz dwa warianty pamięci. 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej lub 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Jest to szybszy wariant pamięci (UFS 3.1). Względem poprzedników, OnePlus Nord 2T może się też pochwalić obecnością głośników stereo.

Dlaczego aparat lepszy, skoro tu mamy 50 Mpix, a w Nord CE2 mieliśmy 64 Mpix? Rozdzielczość nie mówi nam wszystkiego. OnePlus Nord 2T ma większą matrycę, o rozmiarze 1/1.56″ i jest to jedna z największych matryc, jakie znajdziemy w tej półce cenowej. Większa matryca pozwala na rejestrowanie większej ilości szczegółów na zdjęciach oraz lepiej radzi sobie ze zdjęciami nocnymi. Aparat jest też wyposażony w optyczną stabilizację obrazu. Obok aparatu głównego znajdziemy tu aparat ultra-szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (kąt widzenia 120 stopni) oraz czujnik głębi ostrości. Selfie wykonuje aparat o rozdzielczości 32 Mpix.

Trwająca promocja obejmuje oba warianty OnePlusa Nord 2T – 8/128 GB oraz 12/256 GB. Pierwszy kosztuje obecnie 1 899 zł, a drugi 2 299 zł. Zdecydowanie jest to smartfon dla osób, które chcą mieć jak najwięcej, w możliwie niskiej cenie. Czyli dobry ekran, bardzo szybkie ładowanie, dobry aparat i spory zapas wydajności. Wariant z 12 GB pamięci RAM zdecydowanie polecam osobom, które grają na smartfonie w bardziej wymagające gry i/lub używają go do pracy np. przeglądania rozbudowanych dokumentów PDF lub plików Excela. Wówczas dodatkowe gigabajty pamięci operacyjnej zdecydowanie się przydadzą.

OnePlus 10 Pro – zero kompromisów za bardzo dobre pieniądze

OnePlus 10 Pro to flagowiec z krwi i kości. Bezkompromisowy smartfon z najwyższej półki, który ma w zasadzie wszystko. Oczywiście wszystko, co najlepsze.

Zaczynając od wykonania. Obudowa jest połączeniem szkła i metalu. Z przodu jest to szkło Gorilla Glass Victus, które chroni ekran Fluid AMOLED o przekątnej 6,7 cala. Wyświetlacz ma rozdzielczość 1440 x 3216, oferuje 120 Hz odświeżanie obrazu, wsparcie dla HDR10+ i jasność w piku sięgająca aż 1300 nitów.

Sercem smartfonu jest flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Pliki przechowamy na 256 lub 512 GB szybkiej pamięci wbudowanej. Nie mogło tu zabraknąć łączności 5G, szybkiego Wi-Fi 6, czytnika linii papilarnych w ekranie i głośników stereo.

Aparaty… tu dzieje się bardzo dużo. Aparaty są trzy i każdy bardzo ciekawy. Główny o rozdzielczości 50 Mpix z dużą matrycą 1/1.43″, optyczną stabilizacją obrazu i hybrydowym autofocusem (detekcja fazy i laser). Dalej mamy aparat ultra-szerokokątny o wysokiej rozdzielczości 50 Mpix (bardzo szeroki kąt widzenia aż 150 stopni) i aparat z teleobiektywem o rozdzielczości 8 Mpix, który oferuje 3,3-krotne przybliżenie względem aparatu głównego. Tutaj też mamy optyczną stabilizację obrazu. Sporo dzieje się też w filmach, które możemy nagrywać w maksymalnej rozdzielczości 8K, a w 4K w nawet 120 klatkach na sekundę. No i na końcu oczywiście aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix.

Aparat OnePlusa 10 Pro powstał we współpracy z legendarną marką Hasselblad. Co przekłada się nie tylko na efektowne logo na obudowie i dodatkowe tryby aparatu. Hasselblad pomagał kalibrować kolory aparatu, co finalnie przekłada się na jeszcze lepsze zdjęcia.

OnePlus 10 Pro dostał duży akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie z mocą 80W. W praktyce daje nam to naładowanie go do pełna w ciągu zaledwie 32 minut. A to nie wszystko, bo mamy tu również bardzo szybkie ładowanie bezprzewodowe o mocy 50W i w taki sposób akumulator naładujemy do 100% w ciągu 47 minut.

Myślę, że OnePlus 10 Pro nie wymaga dodatkowego komentarza. To zwyczajnie topowy model producenta, a te od pewnego czasu kosztują ogromne pieniądze. Choć przy obecnej promocji, OnePlus 10 Pro wygląda na tle konkurencji bardzo zachęcająco, bo można go dostać już za 4 499 zł, czyli o 700 zł taniej.

Promocja OnePlus – jak i gdzie skorzystać?

Promocyjne ceny smartfonów OnePlus obowiązują do 21 września, więc zostało jeszcze tylko kilka dni, żeby z niej skorzystać. Wszystkie modele są wyposażone w modemy obsługujące sieć 5G. Wszystkie pracują pod kontrolą najnowszej wersji systemu Android 12, z bardzo przyjazną nakładką OxygenOS w wersji 12.1. Każdy z wymienionych smartfonów zdecydowanie wyróżnia się w swojej półce cenowej i to już od Was zależy, na który postawić. W zależności od wymagań, na pewno będzie to bardzo dobry wybór.

Z trwającej promocji można skorzystać w sklepach RTVEuroAGD, MediaExpert oraz x-kom.

Materiał powstał we współpracy z firmą OnePlus.