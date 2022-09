Oppo świętuje osiemnastkę. Z tej okazji tnie ceny smartfonów o połowę!

Świętujemy osiemnastkę Oppo!

Oppo swoją działalność na rynku rozpoczęło w 2004 roku jako producent elektroniki użytkowej. Z czasem rozwinęło się w międzynarodową firmę technologiczną, która dzisiaj jest czwartą co do wielkości marką smartfonów na świecie, obsługującą klientów w ponad 60 krajach. Oppo znane jest z tego, że słucha głosów swoich użytkowników. Świadczy o tym nowy projekt — OPPO Global Community. Taka Globalna Społeczność OPPO ma uwspółcześnić i usprawnić komunikację na linii klient-firma, a także połączyć użytkowników urządzeń producenta na całym świecie. Jeśli chcecie dołączyć do tej społeczności, możecie to zrobić na oficjalnej stronie.

Społeczność będzie również działać jako centrum dla wielu różnych inicjatyw i programów, jak np. Program Ambasadorski OPPO (ang. OPPO Product Ambassadors Program). Jego członkowie uzyskają możliwość przedpremierowego testowania produktów i innowacji OPPO. Będą mieć także dostęp do dodatkowych funkcjonalności i narzędzi komunikacji, takich jak: otwarte forum O-Chat czy OPPO Lifesetter.

Przy okazji Oppo zapowiedziało swoje plany związane ze zrównoważonym rozwojem. Producent działa aktywnie w ramach korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Kierując się swoją misją: „Technology for mankind, Kindness for the world”, OPPO dokonuje długoterminowych inwestycji w czterech kluczowych obszarach, tj.: ochrona środowiska, wsparcie młodzieży, cyfrowe włączenie, zdrowie i dobrostan.

Zmniejszone zostaną ilości wykorzystywanych tworzyw sztucznych, zwłaszcza w opakowaniach. Oppo stara się też poprawić żywotność i trwałość swoich produktów. Wprowadzona została funkcja Color Vision Enhancement, która oferuje do 766 profili wyświetlania, aby pomóc osobom z wadami wzroku cieszyć się bardziej precyzyjnym wyświetlaniem kolorów. Są też rozwiązania mające pomóc pracownikom służby zdrowia w zbieraniu i analizowaniu danych, ułatwiając przeprowadzanie badań zdrowotnych. OPPO dba również o dobre samopoczucie swoich użytkowników, dlatego stworzyło aplikację O Relax, która zawiera serię dźwięków relaksacyjnych i gier pomagających użytkownikom zrelaksować się w przyjemny sposób.

Smartfony z serii OPPO Reno6 taniej o 50%

Z okazji urodzin nie zabrakło również promocji obejmującej smartfony Oppo Reno6. Za Reno6 5G zapłacimy teraz jedynie 1099 zł (cena regularna 2199 zł). Tutaj uwaga! Oferta obowiązuje jedynie jutro, czyli w sobotę 17 września do wyczerpania zapasów.

Także klienci sieci operatorskich mogą liczyć na promocję. W sieci Plus smartfon Oppo Reno6 5G dostępny będzie 50% taniej — promocja obowiązywać będzie w weekend 17-18 września.