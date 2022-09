Orange rozdaje darmowe gigabajty na pocieszenie po przegranym meczu z Holandią

Na piłce znam się w stopniu podstawowym, więc nie zamierzam wygłaszać elaboratów na temat tego co zadziało się wczoraj na Stadionie Narodowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że większość kibiców może czuć się rozczarowanych tym co zobaczyli. Dosadnie podsumował to nawet sam Robert Lewandowski: “Przed nami jeszcze dużo pracy”.

Porażka ma gorzki smak, ale można ją sobie jakoś osłodzić, czego podejmuje się właśnie Orange. Na otarcie łez pomarańczowy operator proponuje swoim klientom za darmo dodatkowe 5 GB internetu. Trzeba się jednak pospieszyć, bo oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje tylko dziś do godziny 23:00.

Na jednym numerze można aktywować tylko jeden dodatkowy pakiet. Promocyjne gigabajty są ważne 3 dni od daty aktywacji i obowiązują tylko w kraju

Aby skorzystać z promocji Orange wystarczy wysłać SMS-a z zakładki “dla Ciebie” w aplikacji Mój Orange. Można też standardowo napisać wiadomość o treści LUKRECJA pod numer 233 (opłata za SMS-a zgodna z cennikiem planu taryfowego). Dodatkowe 5 GB otrzymają także użytkownicy Flexa (kod promocyjny LUKRECJA trzeba wpisać w aplikacji).

Co prawda kondycji polskiej piłki w ten sposób znacznie nie naprawicie, ale chociaż będzie można złagodzić gorycz wczorajszej porażki. W tej chwili jesteśmy na trzecim miejscu w grupie, a kolejny mecz gramy już 25 września z Walią. Przed ekipą Czesława Michniewicza trudne zadanie. Nadal trzymam za chłopaków kciuki!