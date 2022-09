Potęga mrówek jest większa niż myślicie, ale te dane Wami wstrząsną

Mrówki są fascynujące na wiele sposobów, ale czasem umykają nam szczególiki, które właśnie przedstawiono w Proceedings of the National Academy of Sciences . Te jednoznacznie potwierdzają to, jak wielka jest potęga mrówek, które na naszej planecie występują w liczbie aż 20 kwadrylionów. To… 20000000000000000. Dużo zer, czyż nie? Oczywiście nie jest to dokładna liczba rzeczywiście żyjących mrówek, a jedynie szacunkowa, ale zważywszy na renomę miejsca publikacji badania, ciężko patrzyć na ten wynik spode łba.