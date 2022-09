Powrót do szkoły 2022 – laptopy MSI do zadań (nie tylko) edukacyjnych

Laptop gamingowy do szkoły? Chyba Was…

A to wcale nie jest takie głupie

dajemy sobie sprawę z tego, że laptop gamingowy nie jest dla każdego. Do podstawowych zastosowań wystarczy sprzęt znacznie prostszy i mniej zaawansowany. Ale musimy też pamiętać o osobach, które potrzebują nieco więcej, a i sam komputer nie będzie służył wyłącznie do Teamsów i Wikipedii.

Choć wbrew pozorom nawet w mniej wymagających zastosowaniach dostrzeżemy zalety wydajniejszego laptopa. Mocniejsze podzespoły zwyczajnie pozwalają na więcej. Więcej otwartych kart i okien przeglądarki internetowej, więcej dokumentów, ale też często mają więcej wbudowanej pamięci. To wszystko znacznie ułatwia korzystanie z komputera.

Dodatkowo wyposażenie laptopa w kartę graficzną NVIDIA z serii RTX 30 pozwala na skorzystanie z technologii dedykowanym pracy twórczej. Wydajne rdzenie, dedykowane sterowniki poprawiające wydajność obróbki multimediów, prowadzenie transmisji i nagrywanie filmów w lepszej jakości. To wszystko jest możliwe dzięki odpowiednim rozwiązaniom NVIDIA, do których wrócimy przy okazji omawiania poszczególnych modeli.

Nauka nauką, ale edukacja to nie jest coś, czym powinniśmy zajmować swoją głowę przez pełne 24 godziny na dobę. Wręcz wskazany jest odpoczynek, a ten potrafi zapewnić bezstresowe granie w gry. Często im gra lepiej wygląda, tym bardziej potrafi wciągnąć w wirtualny świat. To zapewnia generujący zachowanie światła w czasie rzeczywistym Ray Tracing. A jeśli boicie się o to, że laptop nie poradzi sobie z zaawansowaną grafiką, wtedy do gry wkracza NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). Technologia, która dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji przetwarza obraz tak, aby uzyskać większą liczbę wyświetlanych klatek animacji bez utraty jakości grafiki. Jeśli sparujemy to z technologią NVIDIA Reflex, która niweluje opóźnieniu w wyświetlaniu obrazu, możemy liczyć na ekstremalnie płynną rozgrywkę. Obsługę Ray Tracingu oraz technologii NVIDIA DLSS znajdziecie w każdym z opisywanych modeli.

Kreatywny MSI Creator Z16

Zacznijmy od kreatywnego narzędzia, jakim jest MSI Creator Z16. To właśnie w nim znajdziemy wsparcie dla NVIDIA Studio i ekran, który aż prosi się o wykorzystanie go w pracy nad grafiką lub multimediami. NVIDIA Studio to platforma, w ramach którego firma rozwija sterowniki dla kart graficznych, które poprawiają ich wydajność i stabilność działania w różnego rodzaju popularnych programach graficznych. Pozwalających na obróbkę zdjęć, filmów, tworzenie i projektowanie grafiki. A wszystko to przy wykorzystaniu sprzętu gamingowego, bez konieczności kupowania znacznie droższych komputerów, dedykowanych pracy z multimediami. Dzięki temu uzyskujemy nieocenione narzędzie dla studentów kierunków kreatywnych, ale również wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje pasje. Nvidia Studio wspiera wiele aplikacji z szeroko pojętej branży kreatywnej. Są to programy do renderowania grafiki, edycji zdjęć i filmów, projektowania graficznego, ale też transmitowania treści i wizualizacji architektonicznych. Aktualnie na liście znajduje się aż 46 programów. Laptop wspiera również technologię NVIDIA Broadcast, ale jej możliwości omówimy przy okazji kolejnego modelu.

Wyświetlacz laptopa ma przekątną 16 cali, rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli i 120 Hz odświeżanie obrazu. Proporcje 16:10 to aż 11% dodatkowej powierzchni roboczej. Ekran ma 100% pokrycie palety P3 i wiernie odwzorowuje kolory (Delta E poniżej 2) oraz jest fabrycznie kalibrowany. Opcjonalnie może też być dotykowy, co pozwoli na korzystanie np. z rysika.

O wydajność nie musimy się obawiać, bo tę zapewnia karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop (6 GB pamięci GDDR6), procesor Intel Core i9 11. generacji oraz do 32 GB pamięci RAM. Pliki przechowamy na dysku SSD o pojemności do 1 TB. Warto dodać, że przy tworzeniu klawiatury laptopa pomagała firma SteelSeries, z kolei za głośniki odpowiada Dynaudio. To gwarancja bardzo dobrej jakości podzespołów.

Wszystko to jest zamknięte w aluminiowej obudowie o grubości 15,9mm i masie 2,2 kg. Znajdziemy w niej również bardzo pojemny akumulator o pojemności aż 90 Wh, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy 65W, wykorzystując do tego uniwersalny port USB-C. MSI Creator Z16 można nabyć w cenie ok. 9800 złotych.

Kreatywnie, ale nieco skromniej z MSI Creator M16

Dla nieco mniej wymagających użytkowników mamy nieco skromniejszy model z serii Creator, czyli MSI Creator M16. Laptop został wyposażony w 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Czyli ponownie mamy proporcje 16:10, a matryca opcjonalnie może oferować 100% pokrycie palety P3.

arta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti skutecznie wspomoże nas w bardziej kreatywnych zajęciach i w tym laptopie znajdziemy m.in. obsługę technologii NVIDIA Broadcast. Teoretycznie narzędzie dla streamerów, które poprawia jakość transmisji internetowych oraz też ułatwia ich tworzenie. Ale jednocześnie można je wykorzystać do tworzenia filmów na różnego rodzaju szkolne projekty oraz poprawy jakości wideokonferencji. W ramach aplikacji NVIDIA Broadcast dostępna jest także funkcja RTX Voice. Wtyczka ta wykorzystuje kartę graficzną i jej moc SI, do usuwania niechcianych dźwięków otoczenia podczas nagrywania lub prowadzenia transmisji. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju szumy czy gwar rozmów osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu, a także dźwięk pisania na klawiaturze.

Karta graficzna działa w duecie z wydajnym 8-rdzenowym procesorem Intel Core i7-11800H. Do tego mamy 16 GB dwukanałowej pamięci RAM (DDR4 3200 MHz) z opcją rozszerzenia do 65 GB oraz dysk SSD o pojemności 512 GB.

Za łączność bezprzewodową dba Wi-Fi 6E, a niską temperaturę pracy zapewnia chłodzenia z czterema rurkami cieplnymi oraz dwoma wentylatorami. Nie zapomniano też o łączności przewodowej, na czele z portami USB-C i gniazdem Ethernet. Na wyposażeniu znajdziemy również podświetlaną klawiaturę, czytnik linii papilarnych system Windows 11 Home. Wszystko to mieści obudowa o masie 2,26 kg. MSI Creator M16 można nabyć w cenie ok. 6200 złotych.

Wydajny MSI Pulse GL76

MSI Pulse GL76 to największy z opisywanych laptopów, bo wyposażony w ekran IPS o przekątnej 17,3 cala. Wyświetla on obraz w rozdzielczości FullHD, który w najwyżej wersji jest odświeżany z częstotliwością aż 360 Hz. Idealnie zgrywa się ona z technologią NVIDIA Reflex, która niweluje opóźnieniu w wyświetlaniu obrazu, dzięki czemu możemy liczyć na ekstremalnie płynną rozgrywkę, która jest w stanie dać znaczną przewagę nad konkurencją w popularnych grach sieciowych.

Duży zapas wydajności gwarantuje karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB, procesor Intel Core i9 12. generacji i 16 GB pamięci RAM (DDR4 3200 MHz) z opcją rozszerzenia jej do 64 GB. Wydajnemu działaniu sprzyja odpowiednie chłodzenie Cooler Boost 5 z dwoma wentylatorami i sześcioma ciepłowodami o cienkich ściankach, dzięki czemu przez ich wnętrze może przechodzić więcej powietrza.

Na wyposażeniu nie mogło zabraknąć szybkiej łączności bezprzewodowej w ramach Wi-Fi 6 i zestawu portów, na czele z USB-C 3.2 Gen 1, HDMI oraz Ethernet, a także podświetlanej klawiatury z blokiem numerycznym. Ciekawą funkcją jest MSI App Player, który pozwala uruchomić na laptopie smartfonowe aplikacje dla systemu Android. Nad całością czuwa niezawodny system Microsoft Windows 11. MSI Pulse GL76 można nabyć w cenie ok. 6700 złotych.

Ostry jak samurajski miecz MSI Katana GF66

MSI Katana GF66 wyróżnia się swoim wyglądem dzięki podświetlonej na czerwono klawiaturze. Choć jest to laptop typowo gamingowy, ma stosunkowo niedużą obudowę o grubości 24,9mm i masie 2,25kg.

Ekran to najbardziej klasyczna laptopowa przekątna 15,6 cala. Ekran IPS wyświetla obraz o rozdzielczości FullHD przy odświeżaniu obrazu na poziomie 144 Hz. Na straży płynności wyświetlanej grafiki stoi karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop, wspierana przez 12-rdzeniowy procesor Intel Core i5-12500H i 8 GB pamięci RAM (DDR4 3200 MHz), którą można rozszerzyć maksymalnie do 64 GB. Pliki przechowamy na dysku SSD o pojemności 512 GB.

GeForce RTX 3050 jest nieco słabszą kartą graficzną NVIDII, ale dzięki obsłudze technologii DLSS świetnie radzi sobie z wymagającymi grami. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji algorytmy w niemal niezauważalny dla ludzkiego oka sposób modyfikują obraz, który wraca do nas o wiele płynniejszy, ale bez utraty jakości grafiki.

W laptopie znajdziemy łączność Wi-Fi 6 i bogaty zestaw portów – 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, USB 2.0, HDMI oraz Ethernet. Podobnie jak MSI Pulse GL76, Katana GF66 jest uzbrojono w wydajne chłodzenie Cooler Boost 5. Od razu po wyjęciu z pudełka czeka na nas zainstalowany system Microsoft Windows 11. MSI Katana GF66 można nabyć w cenie ok. 6300 złotych.

