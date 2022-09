Projektor do grania? Optoma chwali się swoim UHD35STx dla graczy

Optoma UHD35STx, czyli nowy projektor do grania

Optoma chwali się, że UHD35STx (podobnie zresztą, jak UHD35) cechuje się szybką częstotliwością odświeżania i niskim input lagiem, co doceniają zwłaszcza gracze. Rozwijając od razu ten temat, obecny w projektorze tryb Enhanced Gaming Mode pozwala na zmniejszenie opóźnienia wejścia do 60 milisekund przy 4K/60 Hz lub do 4 ms przy 1080p/240 Hz. Nie są to wprawdzie rekordy w porównaniu do monitorów gamingowych, ale projektory służą raczej do niedzielnej gry w God of War niż codziennego masterowania CS: GO.

Jako że projektor UHD35STx jest kontynuacją zeszłorocznego modelu, to oferuje tym samym podobną specyfikację i wydajność, ale ma krótszy współczynnik rzutu 0,5:1. Użytkownicy mogą zamontować go na suficie w dużej sypialni lub na stoliku kawowym w środku skromnego salonu i cieszyć się 100-calowym obrazem w rozdzielczości 3840 x 2160 w odległości około 1,21 metra od ściany lub ekranu.

UHD35STx może obsługiwać gry wieloosobowe na podzielonym ekranie o przekątnej do 300 cali, emituje 3600 lumenów przy świetle dziennym, korzysta z kontrastu 1000000:1 i obsługuje przestrzenie kolorów Rec.709 i DCI-P3, a także treści HDR10 i HLG. Oferuje przy tym czteroramienną korekcję geometrii obrazu i zawiera ustawienie kompensujące wpływ koloru ściany na obraz.

Idąc dalej, ten projektor oferuje 10-watowy wbudowany głośnik dwa wejścia HDMI 2.0, analogowe i cyfrowe wyjścia audio, 12-woltowy wyzwalacz oraz port sterowania RS232.