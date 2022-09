Możliwe, że na premierę serii Redmi Note 12 nie będziemy musieli długo czekać

Seria Redmi Note 11 zadebiutowała w Chinach pod koniec ubiegłego roku, natomiast na rynek globalny weszła w pierwszych miesiącach 2022 roku. Od tego czasu seria znacznie się rozrosła, ale wygląda na to, że już wkrótce zostanie zastąpiona kolejną generacją. Nowe raporty wskazują bowiem, że modele Redmi Note 12 mogą pojawić się w Chinach przed festiwalem zakupowym Double 11. Jest to największy zakupowy festiwal w Państwie Środka, który przypada na 11 listopada, na tzw. “Dzień Singla”. W tym czasie organizowane są liczne, bardzo atrakcyjne promocje, a wielu producentów wykorzystuje ten okres na wprowadzanie nowych urządzeń, które podczas festiwalu mogą kusić klientów.

Możemy więc spekulować, że chcąc zdążyć przed Double 11, Xiaomi zechce wypuścić Redmi Note 12 odpowiednio wcześniej. Możliwe, że nawet pod koniec października. Mówi się, że seria będzie takimi mniejszymi flagowcami, które wydajnością będą ustępowały modelom Redmi Note 11T.

Przy okazji przeciek ujawnił nam też kilka szczegółów dotyczących specyfikacji Redmi Note 12 i Note 12 Pro

Seria ma składać się przynajmniej z dwóch modeli, choć niektóre źródła wskazują też na obecność Note 12 Pro Plus. Nie jest to jednak niczym potwierdzone. Wedle doniesień, jeden z modeli, zapewne ten podstawowy, będzie napędzany przez układ Dimensity 1300. Na pokładzie serii ma znaleźć się też obsługa szybkiego ładowania z mocą 12 W, a także potrójny aparat 50 Mpix. Jak podaje Digital Chat Station, Xiaomi może wyposażyć nadchodzące smartfony w 50-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny, choć tutaj spodziewamy się, że zostanie on zarezerwowany dla Note 12 Pro i dla ewentualnego modelu Plus.

Czytaj też: Seria Xiaomi 12T coraz bliżej premiery. Jak prezentują się nowe smartfony?

Jeśli przecieki okażą się prawdziwe i faktycznie seria Redmi Note 12 pojawi się jeszcze w tym miesiącu, to w najbliższym czasie powinniśmy dostać więcej informacji na jej temat.