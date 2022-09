Padł rekord świata w układaniu kostki Rubika, ale prawdopodobnie nie taki, o jakim myślicie

Szybkie układanie kostki Rubika jest naprawdę imponującym wyczynem, jednak Li Zhihao ustanowił rekord, do którego ciężko będzie się komukolwiek zbliżyć.

Chiński śmiałek ułożył bowiem trzy takie kostki jednocześnie nimi żonglując. Gdyby więc ktoś uznał, iż samo rozwiązywanie popularnej łamigłówki jest zbyt proste i mainstreamowe, to bez wątpienia nowy rekordzista wyznacza ścieżkę, którą takie osoby mogłyby podążać.

Co ciekawe, wpisany do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa mężczyzna nie pierwszy raz trafił do tego zaszczytnego grona. Wcześniej zapisał się w historii między innymi za sprawą kilku innych osiągnięć. Te były rzecz jasna związane z kostkami Rubika, choć okoliczności za każdym razem nieco się różniły.

Nowy rekordzista wykorzystał trzy kostki Rubika, którymi żonglował, jednocześnie je układając

Li Zhihao zdołał jak do tej pory między innymi ułożyć 195 kostek wisząc do góry nogami; ułożyć w takiej samej konfiguracji 104 kostki, jednak korzystając w tym celu z tylko jednej ręki; w duecie z Ye Jiaxi ułożyć kostkę Rubika w rekordowym czasie wynoszącym 12,59 sekundy; ułożyć w takiej samej konfiguracji kostkę, ale znajdując się przy tym pod wodą, na co obaj panowie potrzebowali 18,93 sekundy.

Jak widać dla nowego rekordzisty prawie nie ma rzeczy niemożliwych – przynajmniej w kontekście tych czynności, które są związane z układaniem popularnej kostki. Jeśli natomiast chodzi o tytułowy rekord, polegający na jednoczesnym rozwiązywaniu łamigłówek i żonglowaniu kostkami Rubika, to mieszkaniec Xiamen potrzebował do wykonania tej czynności 3 minut i 29 sekund.

Pierwszy rekordzista, Que Jianyu, dokonał tego samego w ciągu 5 minut i 6 sekund. Jego rekord został ustanowiony w 2017 roku. Rok później Jianyu nieco wyśrubował swój rezultat, układając trzy kostki w czasie żonglowania w ciągu 5 minut i 2 sekund. Po dwóch i pół roku przyszła pora na nowego rekordzistę: Kolumbijczyk Angel Alvarado potrzebował do powtórzenia tego wyczynu 5 minut i 52 sekund, by w kwietniu tego roku zejść do 4 minut i 31 sekund.