Rynek PC w 2022 roku miał zaliczyć dołek… ale nie aż taki

Rynek PC spowalnia. Spadki sprzedaży są drastyczne i uderzają w Koreę Południową

Spadki na rynku przewidywał każdy. Przykładowo na początku tego roku Intel spodziewał się, że sprzedaż komputerów PC spadnie o około 10% w skali roku i zacznie się odbijać już w drugiej połowie 2022 roku. Z kolei AMD było nieco bardziej pesymistyczne i prognozowało, że w 2022 roku rynek PC spadnie o “półtora procent” w porównaniu do roku poprzedniego. Z kolei nieco mniej niż miesiąc temu, raport IDC stwierdził, że dostawy komputerów PC spadną do 305,3 mln sztuk w 2022 roku, co oznacza spadek o 12,8% z 348,8 mln sztuk w 2021 roku.

Jednoznacznie określa to przede wszystkim ogólna dostaw procesorów centralnych (CPU oraz pamięci operacyjnej (RAM). W rzeczywistości te dwa wskaźniki jednoznacznie określają kondycję rynku. W praktyce dostawy pamięci DRAM spadły w sierpniu o 24,7% w porównaniu z tym samym miesiącem rok temu z powodu mniejszego popytu na komputery PC w Europie i USA oraz blokad COVID w Chinach. Z kolei sprzedaż południowokoreańskiego DRAM w lipcu spadła o 7% rok do roku, jak wynika z analizy DigiTimes, co w ogólnym rozrachunku jest złą wiadomością dla całego państwa, bo eksport technologii stanowi jedną trzecią eksportu tego kraju, a teraz spadł o 4,6% w sierpniu (względem sierpnia 2021 roku).

Za NAND i DRAM z Korei Południowej odpowiada przede wszystkim Samsung i SK Hynix, czyli duet kontrolujący około dwóch trzecich światowego rynku pamięci 3D NAND i DRAM, więc jeśli ta dwójka ma problemy ze sprzedażą swoich chipów, jest to wyraźny wskaźnik spadku popytu. Teraz obie firmy stoją zapewne przed decyzją zmniejszenia nakładu produkcyjnego lub samych cen, aby utrzymać je na odpowiednim poziomie. Z jednej strony jest dobro konsumenta, a z drugiej samej firmy, która zrobi mniej i tym samym przeznaczy mniej na inwestycje i rozwój rynku.