Cząstki same się organizują. Do przełomu wystarczyło naśladowanie natury

To właśnie oni opracowali nowy sposób samoorganizacji cząstek. Dzięki niemu możliwe będzie tworzenie złożonych i innowacyjnych materiałów na poziomie mikroskopowym. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą zdolności badaczy do programowania cząstek tak, by układały się samoistnie w pożądany sposób, bez dalszej ludzkiej ingerencji. Gdyby przenieść tę sytuację do życia codziennego i nieco zmienić skalę, to moglibyśmy wyobrazić sobie samoskładające się meble.

Przełom odnosi się do emulsji w postaci kropelek oleju zanurzonych w wodzie. Unikalne, przyjmowane przez nie kształty, można przewidzieć na podstawie sekwencji oddziaływań kropli. Cała idea pochodzi natomiast z natury, ponieważ naukowcy postanowili naśladować łączenie się białek i RNA za pomocą koloidów. Członkowie zespołu stworzyli w wodzie niewielkich rozmiarów kropelki na bazie oleju, posiadające szereg sekwencji DNA, które służyły jako “instrukcje” montażu.

Cząstki tworzące poszczególne struktury organizują się na podobnej zasadzie jak białka i RNA

Najpierw łączą się one w elastyczne łańcuchy, a następnie składają się za pośrednictwem cząsteczek DNA. Dzięki dalszym postępom w badaniach możliwe będzie uzyskanie ponad połowy z 600 możliwych kształtów geometrycznych. Te mogłyby z kolei dostarczyć unikalnych, poszukiwanych przez naukowców właściwości. Jak podkreślają autorzy, zamiast korzystać z dużej liczby bloków konstrukcyjnych do zakodowania precyzyjnych kształtów, opisywana technika wymaga zaledwie kilku takowych. Każdy blok może bowiem przyjąć różne formy.

