Kino przyszło do domu – zacznij myśleć o doświadczeniach kinowych w swoim salonie

Postęp technologiczny związany z coraz to większymi i lepszymi telewizorami, transformacja branży telewizyjnej i sukces serwisów VOD, a także pandemia sprawiły, że rozrywka domowa znacząco ewoluowała. Teraz zamiast iść do kina, możemy cieszyć się kinem w domu. Oglądać treści na 65, 75 czy 85 calowym ekranie w jakości 4K UltraHD z zjawiskowym HDR na przykład na telewizorach Neo QLED czy Excellence Line od firmy Samsung. W tej chwili w Polsce sal kinowych, w których można cieszyć się naprawdę wysokiej jakości obrazu i dźwięku, jest niewiele. Tymczasem w domu takie wrażenia kinowe możemy zrobić dość łatwo zarówno w kawalerce na Mokotowie, szeregówce pod Łodzią, jak i domu w Bieszczadach. Od kuchni do kina przejdziemy w kapciach i nie będzie to odświętna wyprawa.

Co ważne serwisy streamingowe sprawiły, że ta wysoka jakość dźwięku i obrazu nie jest dostępna już wyłącznie na wybranych tytułach, dostępnych tylko na drogich płytach. Dostajemy ją niemal codziennie zarówno na pełnometrażowych produkcjach, jak i serialach. A do tego dochodzą jeszcze transmisje sportowe i gry. To wszystko może wyglądać majestatycznie na dużym ekranie w naszym domu.

Obraz jest wart 1000 słów, ale to nie czas by kino było nieme

Rewelacyjny obraz, na dużym ekranie dopasowanym do naszego pomieszczenia to jedno. Praktycznie żaden film nie obejdzie się bez dobrego dźwięku. Czasy kina niemego odeszły dawno w niepamięć. A od lat większość produkcji powstaje z dźwiękiem minimum Dolby Digital 5.1. Dźwięk przestrzenny w filmach i serialach dodaje realizmu, pozwala w pełni doświadczać tego, co widzimy na ekranie. Najlepszym tego przykładem są wszelkie sceny z awioniką. Charakterystyczny głos helikoptera – może być płaski, gdy odtworzymy go z głośników telewizora, jednak, gdy będziemy wyposażeni w system kina domowego to uzyskamy efekt, w którym helikopter przelatuje nad naszą głową lub tuż obok. Podczas transmisji meczu piłkarskiego możemy słyszeć głównie komentarz, ale też możemy poczuć się jak w loży vipowskiej na stadionie. Słychać wrzawę, kopnięcia piłki i to jak akcja zmienia strony boiska, natomiast z frontu mamy komentarz. Nawet zwykły serial oglądany z dobrej jakości dźwiękiem, wyświetlony na dużym ekranie pozwala potęgować wrażenia i zwrócić uwagę na detale.

Na przełomie wieków zakup kina domowego był swoistym przejawem „dorobienia się”, takim odbiciem po ciężkich latach komuny. Jednocześnie problemem był brak dostępność treści czy ceny filmów na płytach oraz skomplikowane połączenia. Teraz treści w masowy sposób dostępne są na wyciągnięcie ręki, a sprzęt przeszedł znaczącą rewolucję i dostarcza zupełnie inną jakość, także jeśli chodzi o wrażenia z użytkowania.

Dolby Atmos – podstawa współczesnego systemu audio

Jedną z największych zmian w podejściu do realizacji dźwięku jest technologia Dolby Atmos. Inżynierowie z Dolby Laboratories stworzyli system oparty na dźwięku obiektowym. Zamiast skupieniu się na konkretnych kanałach dźwięku, mamy tu do czynienia z nawet 128 niezależnymi ścieżkami audio dla różnych obiektów w filmie, serialu, grze itd. Technologia pojawiła się w kinach w 2012 roku, w 2015 roku pojawiły się zaawansowane systemy kina domowego, a obecnie technologia Dolby Atmos jest nawet w telefonach komórkowych czy słuchawkach. Jeśli szukacie obecnie soundbara to koniecznie takiego, który wspiera Dolby Atmos. Natomiast w rzeczywistości, aby usłyszeć walory Dolby Atmos, potrzebuje on oprócz klasycznych głośników skierowanych na widza, także głośników efektowych odbijających dźwięk od sufitu, tak aby siedząc na kanapie rzeczywiście mieć wrażenie, że pada deszcz albo leci samolot. Jeszcze lepiej, gdy soundbar dodatkowo wyposażony jest w głośniki tylne. Tak jak flagowe soundbary Samsung HW-Q990B i HW-Q930B.

Wysokiej jakości dźwięk taki jak Dolby Atmos to duża liczba informacji. Dlatego, aby cieszyć się nim w domowych warunkach, potrzebujemy też szybkiego łącza lub musimy sięgnąć po płyty. Natomiast jeśli chodzi o podłączenie głośników do telewizora to, konieczny jest też przewód HDMI. Tak przynajmniej było do tej pory. W 2022 roku Samsung dokonuje kolejnej rewolucji w świecie kina domowego. Wspomniane już soundbary Samsung HW-Q990B i HW-Q930B w parze z najnowszymi telewizorami tej firmy są w stanie odtwarzać dźwięk Dolby Atmos z wykorzystaniem sieci Wi-FI[1]. W praktyce oznacza to, że odpada nam jeszcze jeden kabel, a podłączanie urządzeń i korzystanie z najwyższej jakości dźwięku staje się jeszcze prostsze.

[1] Bezprzewodowa Technologia Dolby Atmos wymaga połączenia za pomocą Wi-Fi. Funkcja kompatybilna wyłącznie z wybranymi telewizorami Samsung z 2022 roku. Informacja o kompatybilności dostępna w specyfikacji telewizorów na stronie samsung.pl. Wymagane źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos. Dostępna w modelach Q990B, Q930B, Q800B, Q700B.

Dźwięk przestrzenny potrzebuje głośników – fizyki nie jesteśmy w stanie oszukać

Samsung HW-Q990B

Wspominane soundbary Samsung HW-Q990B i HW-Q930B to kwintesencja dźwięku kina domowego. Na mnie zrobiły wielkie wrażenie już na targach CES 2022 w Las Vegas, miałem okazję słuchać ich także w domowym zaciszu. Potwierdzają to także inni recenzenci, w tym osoby wyspecjalizowane w testowaniu najbardziej wysublimowanych systemów audio. Na przykład Ignacy Rogoń z miesięcznika Audio Video w swojej recenzji napisał, że – „Z takimi efektami specjal­nymi do tej pory spotkałem się w salach kinowych, i to też nie wszystkich”. I to jest właśnie właściwy komentarz do tych produktów.

Na system składa się belka grająca, czyli ten właściwy soundbar, głośnik niskotonowy oraz dwie tylne jednostki, które lokujemy za naszą kanapą po bokach. Wszystkie te sprzęty wystarczy niezależnie podpiąć pod gniazdka elektryczne, połączyć po Wi-Fi z telewizorem Samsunga i cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, w tym dźwiękiem Dolby Atmos. Jakże to inne doświadczenia od ciągnięcia przewodów głośnikowych do wszystkich głośników w kinie domowym.

Flagowy HW-Q990B Samsunga to wielokanałowy dźwięk przestrzenny odpowiadający systemowi audio 11.1.4, nieco skromniejszy wariant HW-Q930B oferuje system audio 9.1.4. W HW-Q990B łącznie zainstalowane są, aż 22 głośniki, a w przypadku HW-Q930B jest ich 17.

Aby uzyskać system audio 11.1.4 w kinie domowym z dedykowanym wzmacniaczem musielibyśmy mieć aż 4 głośniki efektowe i 11 dużych głośników rozstawionych po naszym salonie. Czy czegoś takiego potrzebujemy w dużym pokoju? Śmiem wątpić. W prywatnej sali kinowej wrażenia może byłyby oszałamiające, ale też kwota jaką przyszłoby nam wydać liczona była w dziesiątkach tysięcy złotych. Obawiam się też, że frustracja współdomowników wiązałaby się nie tylko z gabarytami sprzętu, ale też skomplikowaną obsługą.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną ciekawostkę związaną z soundbarami Samsung. To funkcja Q-Symphony. Postawiono tu na synergię swoich urządzeń. Telewizory Samsung nie tylko potrafią dostarczyć bezprzewodowo dźwięk do soundbara, ale też współgrać z nim. W efekcie aktywnych głośników podczas seansu jest jeszcze więcej, a całkiem niezłe głośniki montowane na przykład w telewizorach Neo QLED z 2022 i 2021 roku czy w modelach Excellence Line nie marnują się, jak to jest w przypadku korzystania z innych soundbarów. Teraz nie musimy już wybierać, czy podczas filmu wykorzystujemy albo soundbar albo głośniki telewizora. Możemy wykorzystywać je jednocześnie i korzystać z rozbudowanej sceny dźwiękowej.

Soundbary Samsunga robią z naszego salonu kino domowe bez szkody na jego estetyce

Odpowiadając na pytanie zadane w tytule tego materiału. Współczesny soundbar musi wspierać Dolby Atmos, natomiast zapewnienie iście kinowych doświadczeń możliwych jest tylko wtedy, gdy do czynienia mamy z prawdziwym dźwiękiem przestrzennym z głośnikami ulokowanymi z tyłu. Samsungowi udało się to osiągnąć bez kompromisu dla jakości dźwięku, ale z zachowaniem zdrowego rozsądku w zagospodarowaniu przestrzeni. Taki system z powodzeniem, możemy zainstalować w niemal każdym salonie. Będzie niemal niewidoczny, a jednak słyszalny. Czas na kino w swoim domu, na własnych zasadach z własnym repertuarem.

Materiał powstał we współpracy z firmą Samsung