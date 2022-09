Home Nauka Splątanie kwantowe na wyciągnięcie ręki. Zaprojektowane urządzenie jest niewyobrażalnie cienkie

Splątanie kwantowe na wyciągnięcie ręki. Zaprojektowane urządzenie jest niewyobrażalnie cienkie

Naukowcy z Sandia National Laboratories i Max Planck Institute for the Science of Light stworzyli urządzenie wykorzystujące zjawisko splątania kwantowego. Jest ono sto razy cieńsze od kartki papieru.