Powstaje pierwsza stacja kosmiczna ze sztuczną grawitacją. Oto, co wiemy na jej temat

W skład zespołu zaangażowanego w to przedsięwzięcie wchodzi były wiceprezes SpaceX, Hans Koenigsmann. Długofalowym celem firmy jest stworzenie ludziom możliwości, dzięki którym będą oni w stanie zarówno żyć, jak i pracować w przestrzeni kosmicznej. Mówi się wręcz o milionach ludzi żyjących w Układzie Słonecznym, ale poza granicami Ziemi.

Czytaj też: Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykryje życie pozaziemskie? Są na to szanse

Układ Słoneczny ma niesamowitą ilość zasobów. Gdybyśmy mieli dostęp do tych zasobów, cywilizacja mogłaby się rozwijać i kwitnąć, chroniąc naszą planetę. Gdy duże populacje ludzi będą mogły żyć w kosmosie, będziemy mogli stworzyć przemysł i infrastrukturę potrzebną do uzyskania dostępu do tych zasobów na dużą skalę. […] Zawsze wierzyłem w wykorzystanie technologii do zmniejszenia nieefektywności i poprawy kondycji ludzkiej. wyjaśnia Jed McCaleb, jeden z ekspertów zaangażowanych w prace

Jeśli chodzi o samą stację, to ma ona mieć ponad 100 metrów długości i pomieścić ponad 40 osób. McCaleb, którego majątek opiewa na 2,5 miliarda dolarów, początkowo planuje samodzielnie finansować prace prowadzone w ramach projektu Vast. W przyszłości w grę mogą wchodzić natomiast środki pochodzące z zewnątrz, od osób prywatnych bądź agencji kosmicznych.

Stacja od Vast ma zapewniać warunki grawitacyjne podobne do ziemskich

Obecnie firma ma około 20 pracowników, a jednym z wyzwań będzie zatrudnienie inżynierów, którzy będą mogli doprowadzić do powstania przełomowej stacji. Jako że długoterminowe skutki zdrowotne związane z przebywaniem w środowisku mikrograwitacji mogą być poważne, Vast skupia się na stworzeniu dużej wirującej struktury, która wygeneruje przyciąganie podobne do ziemskiej grawitacji.

Czytaj też: Nowa stacja kosmiczna Rosji ROSS zaprezentowana, a jej plan wniesienia znamy doskonale

W ostatecznej formie taka stacja kosmiczna miałaby pełnić funkcje podobne do słynnej ISS. Mowa również o miejscu, w którym astronauci z sektora krajowego i prywatnego mogliby prowadzić testy różnego rodzaju technologii. Co ciekawe, przedstawiciele Vast mówią nie tylko o orbitowaniu wokół Ziemi i Księżyca, ale również Marsa. Wśród trudności stojących na drodze do sukcesu z pewnością stanie konieczność kontrolowania pędu oraz dokowania do modułu wirującego i prowadzenia komunikacji.