Startuje platforma Bidcar.pl. Używane samochody do kupienia na aukcji

Zasada działania Bidcar.pl jest bardzo prosta. Osoba zainteresowana sprzedażą pojazdu musi wypełnić specjalny formularz na stronie. Podaje w nim swoje dane kontaktowe oraz podstawowe informacje o aucie, które chce sprzedać. Następnie odbywa się spotkanie z rzeczoznawcą.

Dokonuje on wyceny pojazdu i jeśli sprzedający zgodzi się na przedstawione mu warunki, gromadzi niezbędne dane do uruchomienia aukcji. Może być ona prowadzona w trzech wariantach długości – 3, 7 albo 10 dni. Najwyższa cena zaproponowana przez kupującego i zaakceptowana przez sprzedającego doprowadza do finalizacji transakcji.

Jako kupujący zaczynamy swoją przygodę z Bidcar.pl od przeglądania dostępnych na platformie ogłoszeń. Raport o wystawiony na aukcję aucie sporządzony przez rzeczoznawcę jest zawsze dostępny za darmo. Na końcu pozostaje jedynie wziąć udział w licytacji.

Sprzedający ma 24 godziny na podjęcie decyzji o akceptacji najwyższej oferty kupującego. Po tym czasie dochodzi do przekazania auta

Bidcar.pl nie pobiera od użytkowników opłat za samo wystawienie auta na aukcji. Jeśli dochodzi do transakcji od sprzedającego pobierana jest stała prowizja w wysokości 290 złotych. Kupującemu zostaje naliczona prowizja w wysokości 3% wylicytowane na aukcji kwoty (nie mniej niż 500 i nie więcej niż 2000 zł).

Twórcy Bidcar.pl zapewniają, że ich nowa platforma aukcyjna nie przypomina typowych tablic ogłoszeniowych. Jeśli macie akurat wolną kwotę i szukacie dla siebie używanego auta, być może warto dać szansę nowemu miejscu i chociaż zajrzeć. W końcu nic Was to nie kosztuje.