Szczegóły nowej części antybalistycznej tarczy Polski. Wspomoże nas koncern MBDA

Właśnie poznaliśmy szczegóły nowej części antybalistycznej tarczy Polski, w której stworzeniu pomoże nam MBDA poprzez dostarczenie pocisków CAMM. W praktyce bowiem okazało się właśnie, że plany ulepszenia systemu Pilica do Pilica+ jednak zostaną przekute na rzeczywistość, a Polska pozyska przynajmniej 21 zestawów tego typu.

Pilica+, Pilica 2+ lub “ulepszona Pilica” – wiele mówiono o tym systemie, a wreszcie ten stanie się rzeczywisty

O ile nie można jeszcze mówić o szczegółach umowy, która dopiero zostanie podpisana, tak pewne jest już, że negocjacje zostały zakończone, a kontrakt o wartości wielu miliardów złotych zostanie ogłoszony w połowie września. Tak przynajmniej wynika z informacji serwisu Defence24, który wskazuje, że system Pilica+ będzie dostarczany tak samo, jak bazowa Pilica, a więc przez konsorcjum pod wodzą Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ramy czasowe wyznaczono do 2027 roku, a sam kontrakt ma odejmować 21 baterii i około 700 pocisków CAMM.

Jak wskazuje sama nazwa, Pilica+, to ulepszony oryginał i rzeczywiście jej podstawowy wariant obejmuje zestaw rakietowo-artyleryjski ZUR-23-2SP Jodek, czyli polską modyfikację armaty ZU-23-2 kalibru 23 mm. Ta składa się z podwójnej armaty przeciwlotniczej o szybkostrzelności teoretycznej rzędu 2000 strzałów na minutę i zasięgu skutecznym do 3 km. Uzupełniają ją dwie wyrzutnie PPZR Grom lub Piorun (Grom-M) o zasięgu do 6,5 km.

W obu przypadkach mowa więc o uzbrojeniu przeznaczonym do niszczenia celów na bardzko krótkich dystansach (VSHORAD). W ramach Pilica+ do tej wspomnianej pary dołączy jednak pocisk CAMM lub CAMM-ER o zasięgu ponad 25 km wystrzeliwany z tych samych wyrzutni, co polskie Gromy zapewniając Polsce system, który zamiast zapewniać obronę na bardzo krótkich systemach (VSHORAD), będzie w stanie zwalczać cele również na tym krótkim (SHORAD).

W ulepszonym kompleksie ma zostać wykorzystany system dowodzenia SAMOC, a finalnie Pilica z takimi ulepszeniami doczeka się “awansu”. Przestanie bowiem służyć wyłącznie do osłony lotnisk, jako że zostanie oddelegowana do innych zadań, a w tym wspomnianego osłaniania systemu Wisła.