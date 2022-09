Google stworzyło urządzenie, które określa zapach bez kontaktu z danym obiektem. Jak to działa?

Działanie wspomnianego narzędzia opiera się na czymś, co można określić mianem mapy zapachów. Dzięki niej algorytmy mogą dokonać wizualizacji poszczególnych woni, identyfikujących daną cząsteczkę. Początki tej technologii sięgają badań z 2019 roku, kiedy to sztuczna inteligencja posłużyła do definiowania zapachów za pomocą słów.

Czytaj też: Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla ludzkości?

Dzięki mapie zapachów, która składa się z punktów reprezentujących podobne zapachy, można określić te najbardziej siebie przypominające. Mając do dyspozycji taką miarę sztuczna inteligencja może przewidywać, jak dana substancja będzie pachnieć. A wszystko to bez fizycznego kontaktu, nie wspominając o udziale człowieka.

Identyfikowanie zapachów jest znacznie trudniejsze niż w przypadku kolorów

Jak wyjaśniają specjaliści zaangażowani w projekt, opracowany przez nich model jest równie wiarygodny w opisywaniu zapachów jak człowiek. Takie rozwiązanie mogłoby rzecz jasna zapewnić szereg praktycznych korzyści. Wśród nich wymienia się choćby identyfikację nowych substancji zapachowych wykorzystywanych później do produkcji perfum. W grę wchodzi też definiowanie profili smakowych w recepturach żywności.

Czytaj też: Sieci neuronowe kopiują biologiczny mózg. W ten sposób rozpoznają zapachy

Odwzorowanie zakresu zapachów odbieranych przez nasze nosy jest trudniejsze niż w przypadku kolorów obserwowanych przez ludzkie oczy. Wynika to z faktu, że “czujniki” w naszych oczach mogą wykryć tylko trzy kolory: czerwony, niebieski i zielony. Z kolei w kontekście zmysłu węchu dysponujemy około 300 receptorami węchowymi. W efekcie niemal każdy z nas może wykrywać wiele różnych zapachów. Naukowcy postanowili to odtworzyć z wykorzystaniem mechanicznego “nosa”. Powstała na potrzeby badań mapa zapachów składa się z danych obejmujących ponad 5000 różnych cząsteczek.