Wymiana baterii w modelach z serii iPhone 14 to naprawdę drogi interes

Obecnie dużo mówi się o ekologii, a producenci smartfonów podejmują przeróżne działania mające zmniejszyć ilość elektrośmieci generowanych przez ich branżę. Usuwa się ładowarki z zestawów, korzysta z materiałów z recyklingu, ułatwia się naprawy, przedłuża wsparcie oprogramowania i aktualizacji zabezpieczeń. W tym ostatnim Apple zdecydowanie radzi sobie bardzo dobrze, jednak jeśli chodzi o koszty napraw iPhone’ów… Cóż, z tym jest już trochę inaczej — oczywiście mowa o naprawach poza gwarancją lub poza zakresem AppleCare+.

Ile kosztowałaby wymiana baterii w modelu z serii iPhone 14?

Naprawa iPhone’ów we własnym zakresie w autoryzowanym serwisie to nadal drogi interes, a będzie jeszcze drożej. Dowiedzieliśmy się, że w przypadku swojej najnowszej generacji smartfonów, Apple zdecydowało się podnieść cenę wymiany baterii. Wzrost jest naprawdę duży, bo wynosi aż 43%.

Zamiast 69 dolarów, które obowiązują przy poprzednich modelach, teraz trzeba będzie zapłacić 99 dolarów. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że obecnie dolar jest znacznie silniejszy, a to z kolei sprawia, że za granicą usługa jest jeszcze droższa. Na polskiej stronie wsparcia szacunkowy koszt usługi serwisowej baterii w iPhone 13 wynosi 329 zł, natomiast w przypadku iPhone 14 cena ta wynosi…589 zł. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie wszystko drożeje, jednak trudno tak naprawdę powiedzieć, co w tym przypadku jest powodem aż tak znacznej podwyżki. Seria iPhone 14 dostała nieznacznie pojemniejsze baterie od swoich poprzedników, ale to raczej nie tłumaczy takiego wzrostu cen.

Tak czy inaczej, osoby, które kupią któryś z modeli z serii iPhone 14 i będą chciały użytkować go przez wiele lat, będą musiały liczyć się ze sporym wydatkiem. Przeglądając koszty innych usług serwisowych, można zauważyć wzrost ceny naprawy pękniętego ekranu w modelach Pro i Pro Max, ale to akurat nie powinno dziwić, bo tegoroczne modele dostały nowy, ulepszony panel.