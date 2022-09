Pierwsza wyspa energetyczna na świecie. Niemcy dołączają do duńskiej inwestycji, a Polska?

Niemcy staną się krajem partnerskim w innowacyjnym projekcie Danii, który polega na wybudowaniu wyspy energetycznej na Morzu Bałtyckim w pobliżu Bornholmu. Inwestycja będzie swoistym hubem energetycznym zlokalizowanym wokół elektrowni wiatrowych rozstawionych na morzu. Porozumienie niemieckich i duńskich władz zakłada również zwiększenie mocy wyspy z 2 GW do 3 GW.

Duńska Agencja Energetyczna planuje rozwijać energetykę wiatrową w niespotykanym dotąd stopniu poprzez wybudowanie dwóch wysp energetycznych – na Morzu Północnym oraz Morzu Bałtyckim niedaleko Bornholmu. Obydwie mają stanowić huby energetyczne dla farm wiatrowych rozlokowanych na morzu.

Wyspa na Morzu Północnym ma dostarczać 3 GW energii z możliwością zwiększenia do 10 GW. „Bałtycka siostra” według początkowych planów miała produkować 2GW energii, ale w wyniku ostatniego porozumienia pomiędzy duńskimi i niemieckimi władzami jej wartość ta została zwiększona do 3 GW.

Dołączenie Niemiec do projektu służy m.in. rozłożeniu kosztów inwestycji, której oddanie do użytku planuje się na 2030 rok. Wówczas dopiero ruszy pierwsza wyspa na Morzu Bałtyckim. W przypadku inwestycji na Morzu Północnym prace są na bardzo początkowym etapie. Budowa instalacji przy Bornholmie ma kosztować wstępnie 9 mld euro.

Schemat systemu wyspy energetycznej / źródło: Duńska Agencja Energetyczna, ens.dk, materiały prasowe

Jak będzie wyglądać wyspa energetyczna?

W odległości od 15 do 45 km od wybrzeża Bornholmu będą umieszczone turbiny wiatrowe. Energia z wiatru będzie „zbierana” na wyspie energetycznej, a następnie przesyłana za pomocą podmorskiego kabla do Danii, a dalej również do Niemiec. Jak podaje offshorewind.biz, energia mogłaby być przesyłana także do innych sieci energetycznych w Europie, w tym także i do Polski.

Plan wyspy energetycznej przy Bornholmie / źródło: Duńska Agencja Energetyczna, ens.dk, materiały prasowe

Energia wiatrowa wyprodukowana dzięki tej duńsko-niemieckiej inwestycji zasili w prąd elektryczny 4,5 miliona gospodarstw domowych. Ukończenie budowy wyspy energetycznej będzie na pewno olbrzymim krokiem w stronę uniezależnienie się od dostaw ropy naftowej i gazu z Rosji.

Energetyczne zamierzenia Danii są tak ambitne, że planuje ona produkować więcej energii z wiatru niż sama potrzebuje. Nadwyżki będzie sprzedawać do innych krajów.