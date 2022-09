Szybkie i bezpieczne płatności za przejazd, czyli Uber już z obsługą BLIKA

BLIKIEM zapłacisz też za Ubera

Popularności BLIKA trudno się dziwić. To bezpieczna i szybka forma płatności, z której możemy korzystać zarówno podczas zakupów online, jak i w sklepach stacjonarnych. Na dodatek usługa stale jest rozwijana, a kolejne sklepy czy punkty dają nam możliwość wybrania BLIKA jako formy płatności.

Równie popularną usługą w naszym kraju jest Uber, dostępny w 27 miastach Polski. Jeśli jednak korzystacie z tej formy transportu to wiecie, że do tej pory nie było możliwości wybrania jako formy płatności BLIKA. Nie było, bo właśnie Uber nawiązał współpracę Polskim Standardem Płatności, dzięki czemu możemy już zapłacić za przejazd kodem — szybko i bezpiecznie, a na dodatek bez podpinania karty w aplikacji czy w Portfelu Google lub w Apple Pay.

Jeśli jeszcze nie korzystaliście z Ubera, to warto zrobić to właśnie teraz. Dlaczego? Z okazji dodania nowej formy płatności przygotowano naprawdę atrakcyjną promocję, bo na 3 pierwsze przejazdy opłacone BLIKIEM dostajemy aż 99% zniżki! Warunkiem jest skorzystanie z oferty do 10 października, a maksymalna wysokość jednorazowej promocji to 20 zł.