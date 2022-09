Żabka Eko Smart to technologia i ekologia. Nowy format sklepów debiutuje w Poznaniu

W Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 uruchomiono pierwszy w Polsce sklep Żabka Eko Smart. Energia do jego zasilania pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych. Punkt wręcz kipi od innowacyjnych technologii, wśród których warto wymienić wykorzystanie jednej z pierwszych na świecie instalacji bazującej na perowskitach.

Żabka Eko Smart skupia technologie z pięciu kategorii: zielona energia, drugie życie, czyste powietrze, zielony transport oraz smart rozwiązania. Żaluzje pokrywające jedną ze ścian budynku zawierają perowskity, generujące energię elektryczną także przy sztucznym świetle. Zastosowano je również w tzw. cenówkach, czyli listwach cenowych.

Izolacja zamykanych lodówek w sklepie wykonana jest z mat z konopi siewnych, które mają bardzo dobre właściwości termiczne. W odróżnieniu od powszechnie stosowanej do tego celu pianki poliuretanowej, konopie jako materiał pochodzenia naturalnego, ulegają pełnej biodegradacji.

Przed sklepem Żabka Eko Smart położono kostkę pochłaniającą smog. Przy wejściu znajduje się EKOmat do zbiórki butelek i puszek oraz ławka solarna z portami USB

Sklep ma szafy mroźnicze, w których zainstalowano półki wypełnione glikolem. Ich zadaniem jest magazynowanie chłodu i oddawanie go w momentach krytycznych, na przykład na wypadek wystąpienia awarii urządzenia. Bezpieczeństwo przechowywanych produktów dzięki temu wzrasta.

System czujników oraz technologie Smart Shop Control i Hybrid System sterują temperaturą w sklepie. Dostosowuje się ona automatycznie do aktualnie panujących warunków atmosferycznych. Obsługa dostaje sygnały o ewentualnych awariach sprzętu lub konieczności uzupełnienia zasobów (np. kawy w automacie).

Co ciekawe, na Poznaniu ta przygoda się nie skończy. Wkrótce możemy spodziewać się kolejnych sklepów w formacie Żabka Eko Smart na terenie naszego kraju, co zapowiedzieli na konferencji prasowej sami przedstawiciele tej sieci. W pierwszej kolejności pojawią się one w Łodzi, Krakowie i Trójmieście.