Google wprowadza ChromeOS 107, a my sprawdzamy, jakie nowości się pojawiły

Nowości w ChromeOS 107

W nowym wydaniu Google skupiło się na ulepszeniu funkcji Desks (Biurka). Pierwsza nowość o nazwie “Zapisz biurko na później” pozwala na szybki zapis z ekranu Przegląd przy pomocy przycisku znajdującego się nad lewym oknem. Po kliknięciu użytkownik zostaje przeniesiony do nowego ekranu “Zapisano na później”, natomiast z niego można przejść do “Nowego biurka”.

Google umożliwi przypisanie mu nazwy, sprawdzenie daty utworzenia, a jedno stuknięcie wystarczy, by uruchomić i przywrócić biurko. Z kolei jeśli najedziemy kursorem na otwarte biurka, w górnym pasku ukarze się przycisk zamykania danego biurka i jego okien. Na dole ekranu pojawi się też komunikat “Cofnij”, gdybyśmy chcieli odwrócić akcję.

W aplikacji Pliki pojawia się przeprojektowany widok “Ostatnie” z nowym filtrem “Dokumenty”. Na klawiaturach wirtualnych jest opcja łatwego dostępu do liter akcentowanych – wystarczy nmacisnąć i przytrzymać, by móc je użyć. ChromeOS 107 pozwala teraz przytrzymać klawisze fizyczne, aby zrobić to samo. Jeśli funkcja nie jest aktywna domyślnie, można ją włączyć przy pomocy flagi: