Home Nauka Dwie egzoplanety mają w swoich atmosferach tajemniczy składnik. Astronomowie na tropie zagadki

Dwie egzoplanety mają w swoich atmosferach tajemniczy składnik. Astronomowie na tropie zagadki

WASP-76b i WASP-121b to gorące gazowe olbrzymy, będące przy okazji jednymi z najlepiej poznanych egzoplanet. Przy rozmiarach podobnych do Jowisza cechują się one niezwykle wysokimi temperaturami, które mogą osiągać nawet kilka tysięcy stopni Celsjusza. Ale nie to jest w nich najdziwniejsze.