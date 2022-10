Emisje metanu widać nawet z kosmosu. Astronauci tropią największych trucicieli

W związku z tym na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zainstalowała oprogramowanie do śledzenia emisji metanu. Całe przedsięwzięcie nazywa się EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation project) i ma pomóc naukowcom w zrozumieniu roli, jaką odgrywa pył zawieszony w powietrzu w napędzaniu globalnego ocieplenia. W takich okolicznościach udało się zidentyfikować ponad 50 lokalizacji związanych z wyjątkowo dużymi emisjami tego gazu.

Ograniczenie emisji metanu jest kluczem do ograniczenia globalnego ocieplenia. Ten ekscytujący postęp nie tylko pomoże naukowcom skuteczniej wskazać, skąd pochodzą wycieki metanu, ale rónież zapewni wgląd w to, jak można się nimi zająć – szybko. EMIT okazuje się być krytycznym narzędziem w naszym zestawie instrumentów do pomiaru tego silnego gazu cieplarnianego – i zatrzymaniu go u źródła. wyjaśnia administrator NASA, Bill Nelson

Emisje metanu są związane między innymi z eksploatacją paliw kopalnych

Niestety, 2021 i 2022 rok były latami, w których odnotowano rekordowe wzrosty emisji metanu w atmosferze. Spis ten obejmuje pomiary od początku lat 80., kiedy to wykonano pierwsze analizy. Za rosnącą ilością tego gazu w atmosferze stoją w dużej mierze ludzie, co wynika między innymi z silnej eksploatacji i spalania paliw kopalnych. Niestety, gdy globalne temperatury rosną, cały problem się zapętla. Kiedy wieczna zmarzlina – pod którą zamknięte są ogromne pokłady metanu – topnieje, jeszcze więcej tego gazu trafia do atmosfery.

Jak możemy przeczytać w komunikacie wydanym przez NASA, podczas swojej misji EMIT będzie wykonywał pomiary w suchych regionach Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii. Dane te pomogą naukowcom lepiej zrozumieć rolę cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu w ogrzewaniu i chłodzeniu atmosfery i powierzchni Ziemi.