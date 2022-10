Produkty ASUSa będą lepsze. Pierwsza fabryka wspomagana sztuczną inteligencją o to zadba

ASUS pochwalił się, że jego fabryka wspomagana sztuczną inteligencją ułatwi prace i poprawi efekt końcowy

Firma ASUS ogłosiła otwarcie swojej pierwszej tak wyjątkowej, bo “inteligentnej fabryki z obsługą sztucznej inteligencji”. Tego typu określenie nie jest na wyrost, bo ta placówka została wyposażona w szereg technologii AIoT (Internet Rzeczy wspomagany sztuczną inteligencją), a w tym system 3D Digital Twin, platformę rozszerzonej rzeczywistości, autonomiczne roboty mobilne (AMR) do logistyki wewnątrz fabryki, a także system inspekcji defektów. Ten ostatni jest sterowany oczywiście przez SI, a wszystkie te dodatki mają za zadanie zrealizować plany ASUS Industry 4.0, bezpośrednio zwiększając wydajność produkcji.

W 2018 roku nasz prezes Jonney Shih pchnął ASUSa w nową podróż, aby ASUS stał się firmą, która przekształca się i ewoluuje, ufa radykalnej prawdzie i przejrzystości, obejmuje merytokrację idei i sprzyja zbiorowej mądrości. Otwarcie naszej pierwszej inteligentnej fabryki z obsługą SI jest ważnym kamieniem milowym w transformacji naszej firmy i pokazuje nasze solidne, zintegrowane możliwości, od oprogramowania po sprzęt, które oferujemy naszym klientom i dostawcom – powiedział Albert Chang, wiceprezes korporacji ASUS i współkierujący grupą biznesową AIoT.

Chociaż to wątpliwe, że my (klienci) poczujemy różnicę przy kontakcie z produktem wyprodukowanym w normalnej fabryce i z tym pochodzącym z tej nowoczesnej (choć jakość produktu ma być wyższa), to pracownicy z całą pewnością będą zachwalać pracę w tej drugiej przez szereg ustaleń. W praktyce jednak klienci końcowi również na tym skorzystają, bo przykładowo sterowany przez SI system kontroli defektów będzie dbał o to, aby kupione przez nas produkty były pozbawione skaz. Jeśli z kolei jakaś wada zostanie zidentyfikowana, szczegółowo śledzony każdy etap procesu produkcyjnego zapewni odpowiedź, co mogło zawieść.