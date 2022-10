Home Tech Jesteś klientem Heyah? Możesz zarejestrować numer w aplikacji

Jesteś klientem Heyah? Możesz zarejestrować numer w aplikacji

Kup starter, pobierz aplikację i zarejestruj numer – to wszystko co trzeba teraz zrobić, aby zarejestrować nową kartę SIM jako użytkownik Heyah. Rejestracji przez aplikację mobilną Moja Heyah można dokonać praktycznie w dowolnym momencie, a wystarczy do tego smartfon z systemem Android lub iOS.