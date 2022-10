Home Tech Huawei nova 10 doczeka się wersji 5G? Hi Nova 10 5G zadebiutuje już niedługo

Jak dobrze wiemy, Huawei nie ma dostępu do układów z modemem 5G, ale to nie oznacza, że na rynek nie trafiają już smartfony producenta obsługujące sieć nowej generacji. Jak to możliwe? W ubiegłym roku sprzedano licencję chińskiej poczcie i w ten sposób na rynek trafiła seria Hi Nova 9 5G. Wygląda na to, że współpraca trwa w najlepsze, bo już niedługo premiery doczeka się Hi Nova 10 5G.