Huawei Mate 50 Pro na szczycie fotorankingu DxOMark

Wyróżniający się aparat

Mate 50 Pro na opanowanym manią stosowania coraz gęstszych matryc rynku wyróżnia się rzeczywiście innowacyjnym podejściem do tematu. Dla przypomnienia, cały system składa się z trzech aparatów:

– 50 MPix, f/1,4-f/4, 24 mm, PDAF, Laser AF, OIS

– 64 MPix, f/3,5, 90 mm (peryskopowy), PDAF, OIS

– 13 MPix, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultrawide), PDAF

Huawei wprowadził do głównego aparatu nowoczesną dziewięciostopniową przysłonę pracującą w zakresie 3 EV, która pozwoliła na uzyskanie zmiennej głębi ostrości i zwiększyła elastyczność w doborze ekspozycji. Jest to rozwiązanie znacznie doskonalsze niż stosowana niegdyś przez Samsunga w modelach z górnej półki przysłona dwustanowa i w swojej istocie zbliża się do tego co oferują bezlusterkowce i lustrzanki.

Jak wyglądają zatem wyniki?

Jak widać, Mate 50 Pro uzyskał najwyższy wynik w kategorii foto i za odwzorowanie bokeh, wypadając przy tym najlepiej aż w czterech scenariuszach użycia.

Huawei Mate 50 Pro punktował między innymi za:

doskonałą dynamikę zdjęć i filmów

wysoką szczegółowość obrazu

niski poziom szumów

rozszerzoną głębię ostrości przy zdjęciach grupowych dzięki unikalnej w smartfonach przysłonie

zachowanie detali obrazu przy różnych poziomach zbliżeń

doskonały efekt bokeh (Mate 50 Pro osiągnął najwyższy wynik wśród smarfonów w tej kategorii)

szybki i dokładny autofocus

przyjemne odwzorowanie kolorów w warunkach dobrego oświetlenia

niewielka ilość artefaktów – pozostałości ruchu w nagraniach video

W makrofotrografii Mate 50 Pro sprawdził się dobrze, aczkolwiek musiał uznać wyższość iPhone 14 Pro, jeśli chodzi o ogólne odwzorowanie kolorów uplasował się natomiast na trzeciej pozycji, za Pikselem 7 Pro i iPhone 14 Pro. Zdecydowanie natomiast wygrał doskonałą jakością zdjęć nocnych.

Jako słabe punkty eksperci DxOMark wskazali skłonność do niewielkich zafarbów w niektórych warunkach oświetleniowych, znaczne różnice między wynikowym zdjęciem a podglądem na ekranie, różnice w ostrości pomiędzy poszczególnymi klatkami nagrań video oraz niejaką ślamazarność przy wykonywaniu zdjęciach w trudnych warunkach oświetleniowych.

Źródło: DxOMark