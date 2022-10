Huawei ogłasza EMUI 13. Sprawdźmy nowości!

W lipcu tego roku w Chinach ogłoszono HarmonyOS 3 i jeśli nadal macie żal do Huawei za to, że globalnie swojego systemu nie udostępnia, to może trochę udobrucha Was fakt, że sporo lipcowych nowości pojawia się właśnie w EMUI 13.

EMUI 13 oficjalnie – oto nowości

Jak tłumaczy Huawei, nowa wersja nakładki ma na celu umożliwienie bezproblemowych interakcji przy pomocy wygodnych widżetów usług, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia. Jakie więc dokładnie nowości wprowadzono:

Inteligentne spersonalizowane interakcje — wystarczy przesunięcie palcem w górę po ikonie, by otrzymać najpotrzebniejsze informacje i szybki dostęp do wybranych usług.

Kombinacje widżetów w różnym rozmiarze — jeśli denerwowały Was nieustawne widżety, to teraz będzie można to zmienić, zwłaszcza że dotyczy to także skrótów wybranych funkcji i przycisków systemowych. Takie grupy będzie można układać w stosy, więc przy okazji nie zajmiemy sobie całego miejsca na ekranie, a jednocześnie dostęp do nich nadal będzie banalnie prosty i szybki.

Zmiana rozmiaru folderów — tutaj Huawei pozwoli na powiększenie folderów, będą mogły być większe, szersze lub dłuższe, w zależności jak nam się podoba i jak chcemy ustawić nasze pliki na ekranie.

SuperHub — kolejna nowość to schowek z ikoną, która wyświetlać się będzie przy bocznej krawędzi ekranu. W łatwy sposób skopiujemy więc pliki czy tekst — wystarczy długie przytrzymanie palcem i przeciągnięcie do schowka — a następnie równie szybko przeniesiemy to do innej apki albo do urządzenia, do którego telefon jest podłączony.

Więcej rodzajów urządzeń w Super Device – EMUI 13 pozwoli na połączenie przy pomocy Super Device jeszcze więcej rodzajów urządzeń. Tutaj dodano m.in. Huawei Vision, Huawei MateBook i Huawei MatePad Paper.

Udostępnianie muzyki — dzięki tej funkcji będziemy mogli przesyłać z poziomu smartfona tę samą muzykę na dwie różne pary słuchawek. Nie wiemy jednak, czy dotyczy to tylko słuchawek producenta, czy też firm trzecich.