Kiedy powinniśmy spodziewać się premiery serii Huawei P60 i co zaoferują nowe smartfony?

Seria Huawei P50 liczy sobie trzy główne modele — podstawowy, Pro i składany Pocket. Czy tak samo będzie w przypadku Huawei P60? Bardzo możliwe

Przeciek jednak skupia się głównie na podaniu nam kilku pierwszych szczegółów specyfikacji jednego z modeli, prawdopodobnie Pro, a także na ewentualnej dacie premiery serii. Zacznijmy więc może od tej drugiej kwestii. Chiński debiut Huawei P60 miałby się ponoć odbyć już w marcu 2023 roku. Przypomnijmy tylko, że P50 debiutowały pod koniec lipca. Nowe modele mają przynieść ze sobą sporo ulepszeń względem poprzedników.

Czytaj też: Test Huawei nova 10 Pro – stylowy, kobiecy i z podwójnym aparatem do selfie!

Jakich? Mowa tutaj o przemodelowanym systemie aparatów, w tym dodaniu znanego z Mate 50 Pro aparatu ze zmienną przysłoną. Dodatkowo ma pojawić się ulepszony teleobiektyw z 64-megapikselową matrycą i podwójny aparat do selfie w otworze w kształcie pigułki. I to rozwiązanie możemy zobaczyć we wcześniej wspomnianym modelu z tegorocznej serii Mate. Te czujniki widać zresztą na poniższym zdjęciu, które ma podobno pokazywać wygląd nadchodzącego Huawei P60 Pro. Z tyłu widzimy natomiast charakterystyczną wyspę aparatów składającą się z dwóch okręgów. W górnym mieszczą się dwa większe czujniki, a w dolnym trzeci mniejszy i pojedyncza lampa błyskowa LED.

Chociaż Huawei nadal nie ma dostępu do chipsetów z modemem 5G, to nie oznacza, że producent rezygnuje z sięgania po flagowe układy. Przyszłoroczny flagowiec ma być napędzany przez SoC Snapdragon 8 Gen 2, którego premiera odbędzie się w lipcu. Tutaj jednak warto zaznaczyć, że wcześniejsza plotka wspominała o procesorze HiSilicon Kirin 9100, który jest oparty na procesie 14 nm.