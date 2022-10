Szukasz nowego smartwatcha? Sprawdź Huawei Watch GT 3 SE, który właśnie zaliczył polską premierę

Smartwatchy na rynku wciąż przybywa, a producenci stare rozbudowują swoje urządzenia o coraz to nowe funkcje. Czy na tle bogatej oferty konkurencji warto zainteresować się nowością od Huawei?

Co ma do zaoferowania Huawei Watch GT 3 SE?

Debiutujący właśnie w Polsce Watch GT 3 SE jest najtańszym modele z serii Watch GT 3, więc jeśli cena pozostałych modeli była dla Was za wysoka, to może ta propozycja bardziej do Was przemówi. Rekomendowana cena urządzenia to 899 zł, jednak jeśli zdecydujecie się na jego zakup do 27 listopada, to w ramach przedsprzedaży dostaniecie 100 zł zniżki, więc za zegarek trzeba będzie zapłacić 799 zł.

Co w takiej cenie dostaniemy? Na pokładzie znalazł się 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 i zagęszczeniu pikseli na poziomie 326 ppi. Mamy tutaj kopertę tej samej wielkości co w Watch GT 3 Pro, czyli 49 mm. Konstrukcja powinna być bardzo wytrzymała, bo wykonano ją ze wzmocnionych włókien polimerowych, jest też wodoszczelna do 5 ATM. Jeśli zerkniecie na zdjęcia, to z pewnością zwrócicie uwagę, że zegarek prezentuje się dość masywnie, ale jeśli boicie się o jego wagę to niepotrzebnie — koperta waży bowiem zaledwie 35,6 gramów. Tarcze zegara można personalizować wybierając spośród tych dostępnych albo zdać się na apkę, która na podstawie zdjęcia naszego stroju może dostosować tarczę tak, by jak najlepiej pasowała.

Oczywiście na pokładzie nie zabrakło 100 trybów sportowych, mamy też trenera biegowego AI. Podczas aktywności świetnie sprawdzi się precyzyjny system lokalizacyjny, który obsługuje systemu satelitarne GPS, Beidou, GLONASS, Galileo i QZSS. Huawei Watch GT 3 SE został ponadto wyposażony w funkcję dokładnego pomiaru tętna, funkcję TrueSleep dbającą o jakość naszego snu, czujnik stresu, SpO2 czy możliwość śledzenia cyklu menstruacyjnego.

Huawei na pokładzie smartwatcha umieścił baterię o pojemności 451 mAh. Ta, wedle zapewnień producenta, ma wystarczyć na 7 dni intensywnego użytkowania. Natomiast jeśli będziemy korzystać z zegarka standardowo, na jednym ładowaniu powinien on pracować do 14 dni.