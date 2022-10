Home Tech Hybrydowa taksówka powietrzna od Plana Aero to regionalny bus przyszłości

Koreańska firma Plana Aero została założona przez człowieka, który kierował wczesnym programem eVTOL Hyundai/Supernal. Hybrydowa taksówka powietrzna typu eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing) to najnowszy projekt startupu. Ma przewozić do siedmiu osób na dystansie do 500 km z prędkością 350 km/h.