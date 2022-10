Grafenowe buty do biegania w terenie marki Inov-8 to dosłownie tryb nitro

Trailfly Ultra G 280 to pierwsza konstrukcja Inov-8 z azotem do biegania w terenie. Pomysł nie jest jednak zupełnie nowy. Brooks Running ma ma model Caldera 6, a Puma oferuje buty do biegania w terenie o nazwie Fast-Track Nitro. Obie firmy mają również większe oferty nitro, które obejmują modele do biegania również po płaskich drogach.

Ukośny 8-milimetrowy rowek w środkowej części podeszwy Trailfly Ultra G 280 pomaga butom lepiej się zginać się i dostosować do terenu pod stopami

Pianka podeszwy środkowej z dodatkiem azotu i gumowej podeszwy zewnętrznej wzmocnionej grafenem wykazuje zwrot energii od 65 do 68%, o 20 punktów procentowych wyższy niż standardowa podeszwa środkowa z pianki (45 do 48%). Przy założeniu tego samego wysiłku, uzyskujemy zatem więcej energii zwrotnej.

Buty dopasowują się do stopy dzięki połączeniu lekkiej, oddychającej cholewki z elastycznej dzianiny i tradycyjnych sznurowadeł, zapewniając stopom wygodę dzięki wyściółce języka i przestrzeni na palce. Guma wzmocniona grafenem zwiększa przyczepność i trwałość podeszwy z bieżnikiem o grubości 4 mm.

Czytaj też: Najwygodniejsze buty w historii. Wydrukowane w 3D obuwie dostosowuje się do skóry

Trailfly Ultra G 280 trafi do sprzedaży na dniach i będzie kosztować 185 dolarów. Daty premiery tego modelu w Polsce jeszcze nie znamy, ale fanom ekstremalnego biegania po terenie długo nie zajmie namierzenie butów we wszelkich dostępnych kanałach sprzedaży internetowej i stacjonarnej.