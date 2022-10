Apple oficjalnie potwierdza datę premiery stabilnej wersji iPadOS 16

iPadOS 16 (a właściwie iPadOS 16.1) pojawi się już za kilka dni

Wczoraj Apple zaprezentowało nowe iPady, które dostępne sa już w przedsprzedaży, choć na sklepowe półki zawitają dopiero za tydzień. W tym roku premiera tabletów została oddzielona od premiery iPhone’ów, choć powodów takiej zmiany nie znamy, to zahaczyła ona również o oprogramowanie. O ile iOS 16 już hula na iPhone’ach, o tyle posiadacze iPadów na aktualizację dalej czekają. Na szczęście — już niedługo.

Apple ogłosiło bowiem, że już 24 października odbędzie się oficjalna premiera stabilnej wersji iPadOS 16, co oznacza, że nowe iPady trafią do sprzedaży już z nowym systemem. Tutaj warto również wspomnieć, że dokładnie będzie to iPadOS 16.1, co firma zapowiedziała już jakiś czas temu. W tym samym czasie ma bowiem pojawić się również pierwsza aktualizacja dla iOS 16, więc najprawdopodobniej chodzi o to, by oba systemy były zsynchronizowane.

A jakie nowości zostaną wprowadzone do systemu? Jak podkreśla Apple, są to m.in. nowe funkcje wspierające produktywność i pracę w grupie, by iPad dawał użytkownikom jeszcze większe możliwości. Do Wiadomości dodano narzędzia, które pozwalają użytkownikom edytować i cofać wysłane przed chwilą wiadomości, odzyskiwać te niedawno usunięte i oznaczać konwersacje jako nieprzeczytane, tak by wrócić do nich później. Ponadto w Wiadomościach pojawiły się nowe opcje współpracy, dzięki którym można szybciej i łatwiej zacząć projekt zespołowy, a potem nim zarządzać.

Na iPadach pojawi się też nowa zaawansowana apka Freeform, która pomaga działać produktywniej. Dzięki niej użytkownicy będą mogli w jednym miejscu przeglądać i udostępniać treści, a także wspólnie nad nimi pracować dzięki pełnej obsłudze Apple Pencil i elastycznym obszarom roboczym. Kolejnymi ulepszeniami będą udostępnianie grup kart w Safari, planowanie wysyłania maili w aplikacji Mail czy aplikacja Pogoda – zoptymalizowana tak, by wykorzystać wszystkie możliwości wyświetlacza.