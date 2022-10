iPhone 12 mini 64 GB teraz taniej na Amazon.pl. Lepiej się pospieszyć z decyzją

W sklepie Amazon.pl wystawiono zaledwie kilka sztuk iPhone’a 12 mini w wersji z pamięcią na dane o pojemności 64 GB. Smartfon wyceniono na 2699 zł. Standardowa cena tego urządzenia wynosi 3149 zł, więc mamy okazję nabyć go z 14-procentową zniżką. Być może to nie tak wiele, ale zawsze coś.

Co prawda iPhone 12 mini został zaprezentowany światu już 13 października 2020 roku, ale w przypadku Apple to stosunkowo niewiele czasu. Mamy nadal do czynienia z doskonałym kompaktowym telefonem o długim czasie przydatności do użytku. Można go oczywiście zaktualizować do iOS w wersji 16.

iPhone 12 mini ma na pokładzie procesor Apple A14 Bionic. Ekran o przekątnej 5,4 cala to OLED (Super Retina XDR)

Z tyłu umieszczono podwójny aparat z matrycami 12 MP (szeroki i ultraszeroki obiektyw). Można nim rejestrować wideo w trybie 4K o prędkości 60 klatek na sekundę. W trybie Full HD aparat rejestruje wideo o prędkości do 240 klatek na sekundę. Z przodu znajdziemy trzeci aparat (również 12 MP).

Co prawda pojemność baterii nie robi wrażenia (2227 mAh), ale można ją naładować do 50% w zaledwie 30 minut. Biorąc pod uwagę, że sprzęt i oprogramowanie pochodzą od tego samego producenta, na tej baterii może on pracować dłużej od niejednego smartfona z Androidem i dużo większym ogniwem.

Niech Was również nie wystraszy relatywnie skromna ilość pamięci RAM (4 GB) – w zupełności wystarczy. Telefon jest odporny na zanurzenie w wodzie do głębokości 6 metrów przez 30 minut (certyfikat IP68). Warto pamiętać, że iPhone 12 mini daje możliwość korzystania z technologii 5G. Czy jest zatem sens przepłacać?