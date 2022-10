Home Tech Lotnictwo USA zacznie dbać o klimat. Poznaliśmy plan ograniczenia emisji

Lotnictwo USA zacznie dbać o klimat. Poznaliśmy plan ograniczenia emisji

Wedle raportu z 2019 roku amerykańskie wojsko było wtedy jedną z większych instytucji zanieczyszczających klimat na świecie. Gdyby wszystkie amerykańskie operacje wojskowe były postrzegane w formie jednego narodu, to jego emisja gazów cieplarnianych uplasowałaby go na 47 miejscu największych emitentów na świecie. Nic więc dziwnego, że osoby decyzyjne w wojsku chcą to zmienić i celują nie tylko w elektryczne pojazdy, ale też zmiany na poletku lotnictwa. Niedawno Departament Sił Powietrznych oficjalnie stwierdził, że musi zmniejszyć swój ślad węglowy i zużycie energii, a także zmodernizować swoją infrastrukturę i obiekty w ramach swojego nowego planu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.