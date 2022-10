Megawat energii z fal. Gigantyczny generator energii zacznie pracę

Firma OceanEnergy stworzy gigantyczny generator energii

Plan realizacji tej umowy jest dosyć prosty – przynajmniej na papierze. Najpierw zespół zaprojektuje i zbuduje platformę OE35 dostosowaną do warunków panujących na Europejskim Poligonie Energii Morskiej w Orkadach w Szkocji. Będzie to jednak tylko początek, bo w ciągu następnych dwóch lat zainstaluje i przetestuje urządzenie. W trzeciej fazie zostaną upowszechnione wyniki, które skupią się na komercjalizacji technologii na skalę przemysłową i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, OceanEnergy ma być w stanie tworzyć generatory OE50 o mocy 2,5 MW.

Sam OE35, który będzie testowany, będzie całkowicie zanurzonym generatorem do pozyskiwania energii z fal o największej na świecie wydajności. Chociaż nie ustalono jeszcze wymiarów urządzenia, które ma być zbudowane dla Szkocji, maszyna zbudowana przez firmę do testów na terenie testowym Marynarki Wojennej USA na Hawajach ma wymiary 38,1 x 18 metra, zanurza się na 9,4 metra i ma masę całkowitą 826 ton.

Energia fal jest obecnie na etapie pełnej skali, a projekty takie jak WEDUSEA torują drogę farmom pilotażowym i uprzemysłowieniu całego sektora. Jako projekt realizowany we współpracy między UE a Wielką Brytanią, zademonstruje on potencjał energii fal w zakresie znaczącego wkładu w realizację unijnego celu Green Deal. Energia fal pomoże złagodzić szczyty lub spadki produkcji wynikające ze zmiennego wiatru i zapewni niezależność energetyczną Europy – Rémi Gruet, dyrektor generalny stowarzyszenia handlowego Ocean Energy Europe.

Technologia ta wykorzystuje serię symetrycznie zaprojektowanych łopatek wentylatora, które powstały tak, aby przekształcić ciśnienie powietrza przepływającego w obu kierunkach w ten sam kierunek obrotu. W ten sposób turbina obraca się stale w jednym kierunku, gdy powietrze pompuje się do i z komór falowych, co sprawia, że system nie wymaga, aby turbina zmieniała kierunki za każdym razem, gdy przepływ powietrza się odwraca. Podczas testów taki system pracował z mocą 500 kW, ale urządzenie było i nadal jest zdolne do generowania 1,25 MW.

W praktyce działa na prostej zasadzie. OE35 jest przyklejony do dna oceanu, a fale wpływają i wypływają z trzech dużych, szczelnych komór, a gdy poziom wody w tych komorach wzrasta, powietrze jest wypychane górą. Gdy poziom wody opada, powietrze jest zasysane z powrotem.