Misja DART zakończona sukcesem. Jak uderzenie sondy zmieniło tor lotu planetoidy?

Ale jaki był dokładny skutek kontrolowanej kolizji? Wystarczy wspomnieć, że przed uderzeniem planetoida Dimorphos potrzebowała 11 godzin i 55 minut, aby okrążyć swojego większego towarzysza. Skrócenie tego okresu o 73 sekundy uznano za minimum, aby można było nazwać misję DART sukcesem. Na szczęście udało się zmienić orbitę w znacznie większym stopniu.

Okazuje się bowiem, iż obecnie na pokonanie orbity wokół Didymosa wspomniana kosmiczna skała potrzebuje 11 godzin i 23 minuty. 32-minutowa zmiana oznacza 25-krotność celu uznawanego za minimum. Sukces nie sprawia oczywiście, że możemy uznać zagrożenie ze strony planetoid za nieistniejące. Dimorphos to niewielkich rozmiarów obiekt, mający około 170 metrów średnicy. Dla porównania, planetoida stojąca za wyginięciem dinozaurów miała około 60-krotnie większe rozmiary.

Misja DART miała wykazać, czy możliwa jest zmiana toru lotu planetoidy

Ten rezultat stanowi ważny krok w kierunku zrozumienia pełnego efektu kolizji DART z jej docelową planetoidą. W miarę jak nowe dane będą napływać każdego dnia, astronomowie będą mogli lepiej ocenić, czy i jak misja taka jak DART mogłaby być wykorzystana w przyszłości, aby pomóc chronić Ziemię przed zderzeniem z planetoidą, jeśli kiedykolwiek odkryjemy jakąś zmierzającą w naszą stronę. wyjaśnia Lori Glaze z NASA

Poza różnicami w gabarytach tego typu obiekty różnią się między sobą również składem. To może sprawić, że w odmienny sposób zareagują one na próby uderzeń. O ile w tym przypadku taki manewr się powiódł, tak nie ma pewności, że gdyby cel był na przykład masywniejszy bądź zawierał więcej metali, to efekt okazałby się podobny. Jeśli natomiast chodzi o układ złożony z Didymosa i Dimorphosa, to ma on zostać odwiedzony w ramach misji Hera, organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną i zaplanowanej na 2026 rok. Dzięki temu będzie możliwe jeszcze dokładniejsze określenie skutków uderzenia z udziałem sondy DART.