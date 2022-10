Powstała najbardziej zaawansowana proteza sterowana przez sztuczną inteligencję. Jakie ma możliwości?

To za sprawą współpracy badaczy z firmą Ottobock, będącą największym na świecie producentem protez. Utah Bionic Leg, bo tak nazywa się prototyp, jest według członków zespołu najbardziej zaawansowaną bioniczną nogą, jaką kiedykolwiek stworzono. Już wkrótce powinna ona znacząco ułatwić funkcjonowanie osobom pozbawionym kończyn dolnych.

Czytaj też: Nastolatek zbudował protezę ramienia w swojej piwnicy. Prawdziwy Tony Stark?

Jak wyjaśnia Tommaso Lenzi, on i jego współpracownicy chcą mieć pewność, że przełomowe technologie trafią z laboratorium na rynek tak szybko, jak tylko się da. Dzięki kooperacji z Ottobock będzie to możliwe. W obecnej wersji Utah Bionic Leg łączy silniki, procesory i zaawansowaną sztuczną inteligencję, zapewniając osobom po amputacjach siłę i mobilność do wykonywania czynności, które do tej pory były dla nich nieosiągalne.

Dzięki czujnikom siły i momentu obrotowego oraz akcelerometrów i żyroskopów możliwe jest określenie umiejscowienia nogi. Wymienione komponenty są połączone z procesorem komputerowym, który tłumaczy dane wejściowe z czujników na ruchy sztucznych stawów. Na podstawie tych danych noga dostarcza energii do silników w stawach. Te z kolei zapewniają wsparcie w zakresie poruszania się, wstawania, wchodzenia i schodzenia po schodach czy omijania przeszkód.

Proteza była opracowywana przez kilka lat we współpracy z osobami po amputacjach

Alec McMorris, który doświadczył zabiegu amputacji nogi i pomagał naukowcom w realizacji tego projektu, podkreśla, jak ogromną sprawność zapewnia opisywana proteza. Istotny jest jego zdaniem fakt, jak niskie zapotrzebowanie na energię ma obecna wersja. Co więcej, zoptymalizowany system dostosowuje zachowania stawów do każdej czynności, na podobnej zasadzie jak zmiana przerzutek w rowerze pozwala nam poruszać się w różnych warunkach i przy odmiennym nachyleniu terenu.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja znalazła nowy sposób na wykonywanie obliczeń

Oprócz zmechanizowanego stawu kolanowego i zrobotyzowanego stawu skokowego, bioniczna noga od naukowców z Utah posiada zrobotyzowany zestaw palców, aby zapewnić większą stabilność i komfort podczas chodzenia. Czujniki, procesory, silniki, system transmisji i zrobotyzowane stawy umożliwiają użytkownikom intuicyjne i ciągłe sterowanie protezą, tak jakby była to ich biologiczna noga.